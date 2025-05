El particular “palazo” de Demichelis a D’Onofrio tras su feroz critica al ex DT de River: “Me llevo a la tumba los…”

El último domingo, luego del triunfo de River Plate sobre Boca Juniors en el Superclásico, generaron un gran revuelo las explosivas declaraciones de Rodolfo D'Onofrio en OLGA sobre Martín Demichelis. A partir del gran desempeño que tuvo Enzo Pérez, recordó cómo este se marchó del club bajo la anterior dirección técnica y apuntó contra el exdefensor central: "Para alguno que lo hizo salir y nos vamos a encontrar en Los Ángeles en el Mundial de Clubes, tratá de reconocer que te equivocaste y feo".

Sin embargo, el expresidente del Millonario no se quedó allí y se refirió en término muy duros acerca de su exentrenador: "No solamente no tiene carisma para llegar a la gente, sino que cometió un error que no lo comete ni un chico de ocho años. Vos no podes hablar en off con siete periodistas y decirles que tal jugador 'tal cosa', qué tal jugador 'tal otra'...", resaltó sin pelos en la lengua.

Las críticas de D’Onofrio a Demichelis

"Yo jugué muchos deportes, a mí me tocó vivir muchas cosas. Cuando tenés un líder, el que maneja, y habla mal fuera del grupo, está mal. Hablá con los jugadores, no hagas eso, porque vas a romper todo… Y rompió todo. Cuando me enteré de eso, volví y me encontré con alguno de River y le dije 'lo tienen que echar porque ya no va poder manejar más a este grupo'", sentenció finalmente el exdirigente sobre Micho.

Ante semejante dichos, este jueves fue consultado el propio Demichelis respecto de los mismos en una conferencia de prensa con Rayados de Monterrey. El DT que ya venía cargado emocionalmente, increpó al periodista que le hizo la pregunta: "¿Qué escuchaste de River? ¿Lo que dijo el expresidente? ¿Te preocupa lo que dijo el expresidente? Mirá, si te preocupa lo que dijo el expresidente Rodolfo D'Onofrio... ¿Qué te puedo decir de Rodolfo D'Onofrio...?", comenzó a responder con cierto temblor en su voz, acentuando y reiterando los conceptos.

La respuesta de Martín Demichelis a Rodolfo D'Onofrio

"Me quedo con el Rodolfo D'Onofrio que me escribió dos mensajes espectaculares, dándome la bienvenida al club y dándome la despedida el día en que me fui. Esos dos mensajes en mi WhatsApp me los llevo a la tumba. Con ese Rodolfo D'Onofrio me quedo, el expresidente de River...", completó su réplica, notoriamente conmovido y con un nudo en la garganta, dejando entrever un doble discurso por parte del exdirigente millonario.