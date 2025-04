La especial dedicatoria del nuevo goleador del Tomba tras convertir ante Luqueño por la Sudamericana

La victoria de Godoy Cruz ante Sportivo Luqueño de Paraguay, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, no sólo dejó al Tomba como puntero del grupo D por diferencia de goles con Gremio, sino que además encontró un nuevo goleador dentro del plantel.

Se trata del defensor Mateo Mendoza, quien ayer de cabeza abrió el camino del triunfo al anotar su segundo gol en la presente edición del torneo continental. El sanjuanino venía de mojar ante Atlético Grau en Perú y ayer le puso la cabeza a un muy buen centro de Nicolás Fernández para estampar el 1 a 0 ante los paraguayos.

Luego del partido, el futbolista de 19 años se refirió a la importancia de la victoria: “Tuvimos una seguidilla muy dura de partidos, porque tuvimos el debut en la copa, después el clásico a los 3 o 4 días, y hoy un partido importantísimo para lo que va a ser la clasificación a futuro. Sabíamos que iba a ser un partido luchado, trabado, y por suerte pudimos sacarlo adelante"

"Ahora vamos a pelear por los dos (torneos). El partido con Lanús también va a ser luchado y vamos a salir a ganar y a matar, como venimos haciendo en todos los partidos", afirmó Mendoza, quien ya suma cinco tantos con la camiseta del Bodeguero.

La especial dedicatoria de Mateo Mendoza

El jugador de las inferiores del club también contó detalles del festejo del gol que marcó: “El Indio pateó varios tiros libres de una forma impecable, no solamente la del gol. La verdad que tenemos grandes pateadores, en la fecha pasada le tocó a Gonza (Ábrego) asistirme y también fue un gran centro. Le vamos sacando provecho a eso también"

“Con Roberto (Ramírez) tenemos una amistad inmejorable y hoy me dijo que iba a hacer un gol, que me esperaba para abrazarme. En un momento me había olvidado y después fui a abrazarlo. Tenemos un grupo hermoso", admitió sobre la dedicatoria para Roberto Ramírez, arquero suplente, con quien tienen una muy buena relación.