El fuerte mensaje de Gallardo al plantel de River tras el 0-0 con Barcelona: “Los jugadores que están bajos deberán…”

River Plate volvió a dejar una pálida imagen este martes por la noche por la fecha 2 de la Copa Libertadores al igualar 0-0 como local ante Barcelona de Ecuador. Si bien fue claramente superior al rival, no pudo traducir el control que tuvo del encuentro en situaciones concretas de peligro como para romper el cero, ni tampoco justificar el traje de candidato que se puso al comienzo de la temporada, que cada vez comienza a ponerse más en duda.

A diferencia de otras oportunidades, en este encuentro no se hizo sentir el malestar de los fanáticos en las gradas, puesto que se jugó a puertas cerradas. Sin embargo, sí manifestaron su reprobación en las redes sociales. Igualmente, Marcelo Gallardo lo vio de otra forma: "No vengo a dar excusas. Sabemos que se espera más, pero hoy no vi un equipo del cual el hincha no se haya sentido identificado. Nos impusimos desde el juego y el control al rival, sin que nos pateen al arco", comenzó a señalar en conferencia de prensa.

El análisis de Gallardo tras el 0-0 con Barcelona

"Me iría preocupado si el equipo no hubiese creado situaciones y no tuviese el dominio de juego. El rival no nos pateó al arco. El equipo que no hizo méritos para ganar se lleva la misma cantidad de puntos que nosotros. Nos faltó la contundencia del gol, erramos el penal encima (Driussi malogró una pena máxima en los primeros minutos). Si no hubiese habido eso estaría preocupado. Yo no vi a un equipo que jugó mal hoy. No sé qué ven ustedes", apuntó luego, refiriéndose a los análisis críticos de los periodistas presentes en la sala.

"No voy a ver todo lo negativo que quieren hacernos ver de afuera. Yo soy el más autocrítico y el más exigente de todos, y yo vi cosas buenas del equipo hoy, como las vi en Lima también", insistió el Muñeco. De todos, reconoció que el resultado no fue positivo para las aspiraciones de River: "Te vas con bronca porque no era un partido para empatarlo. El vestuario estaba con un sabor amargo. Era un partido que nosotros deberíamos haberlo ganado por lo hecho".

Por otro lado, dio un mensaje contundente respecto de lo que espera del plantel y de ciertos futbolistas que entiende que no están demostrando el nivel que pretende de ellos: "Los jugadores que están bajos deberán levantar, hacer méritos y seguir intentando. La contundencia se logra con la confianza, intentando tomar mejores decisiones. Para eso se entrena y se trabaja", advirtió Gallardo.