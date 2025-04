Otro DT dejó su puesto en el torneo Apertura y ¡ya son 11 en 12 fechas!

La silla eléctrica del fútbol argentino no perdona. No hay respiro para los técnicos en la Liga Profesional. A menos de 24 horas del cierre de la fecha 12 del torneo Apertura 2025, otro equipo se quedó sin entrenador y ya son once los técnicos que se quedaron sin trabajo. La pregunta es simple: ¿quién sigue?

En esta oportunidad, Pedro Troglio dejó de ser el entrenador de Instituto de Córdoba tras la derrota por 3-2 frente a Atlético Tucumán el lunes por la noche. El suyo fue el onceavo ciclo que se corta en apenas doce jornadas del Apertura 2025.

La dirigencia de la Gloria decidió ponerle fin al ciclo del exDT de la selección de Honduras luego de un arranque flojo: en 13 partidos, sumó apenas 11 puntos en la Zona B, con cuatro victorias (una en Copa Argentina), dos empates y siete derrotas.

Troglio se suma así a una lista cada vez más extensa que incluye nombres como Alexander Medina, que hace solo una semana se fue de Talleres, aunque con una salida muy distinta: venía de ser campeón de la Supercopa Internacional frente a River, pero se despidió tras arrancar con el pie izquierdo la Libertadores.

El torneo no da tregua: Marcelo Méndez duró dos fechas en Gimnasia y fue reemplazado por Diego Flores. Facundo Sava renunció a Atlético Tucumán y Walter Erviti, en una de las decisiones más llamativas, fue despedido de Belgrano después de solo cuatro partidos.

También dijeron adiós Ernesto Pedernera (volvió a la Reserva de Godoy Cruz), Mariano Soso (Newell’s), Cristian Fabianni (Riestra; en este caso se fue por propia voluntad a Newell's), Sebastián Domínguez (Vélez), Andrés Yllana (Aldosivi), Raúl Antuña (San Martín SJ) y el propio Cacique Medina. En un contexto de calendario comprimido, con partidos cada tres días, los entrenadores pisan fuerte… o no duran nada.

Pedro Troglio duró poco más de tres meses en su cargo como DT de La Gloria cordobesa.

El caso más reciente, el de Troglio, refleja el pulso de un torneo donde los proyectos a largo plazo brillan por su ausencia. En Córdoba ya piensan en su reemplazante y en otros clubes empiezan a sonar rumores. Porque en este fútbol vertiginoso, todos miran para el costado y se preguntan: ¿cuánto más aguanta el próximo?