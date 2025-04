El bestial planchazo de Pipa Benedetto a un rival en Paraguay: roja y fuertes críticas

Desde su llegada a Olimpia de Paraguay, Darío Benedetto no pudo convertir goles y ya comenzó a ser criticado fuertemente por la prensa local y todos los hinchas del Decano. Sin embargo, su punto de inflexión llegó el pasado domingo en la caída del equipo de Martín Palermo ante Guaraní por 2-1 en el certamen local. Sobre el cierre del PT y con el encuentro 1-0 a favor de la visita, el Pipa, que salió desde el arranque, intentó controlar una pelota en la mitad de la cancha, pero se le fue larga y justo apareció Luis Martínez para recuperar el balón.

Con una violencia desmedida, el exdelantero de Boca fue con las dos piernas para adelante, directo al tobillo de Martínez. Sin embargo, el árbitro del encuentro, Derlis López obvió la jugada y dejó seguir el partido. No obstante, cuando se paró el partido, el VAR llamó rápidamente al juez para que revisara la jugada y cambiará su decisión. No estuvo ni 20 segundos en la pantalla y ya tenía la decisión tomada: roja directa. El Pipa, se fue rumbo a los vestuarios sin protestar y con gesto resignado.

La criminal patada de Benedetto ante Guaraní

Esta expulsión cambió todo el partido para el Decano, ya que en el complemento y con dos goles de Gaspar Servio, de penal, Guaraní dio vuelta el encuentro se quedó con los tres puntos y hundió aún más a Olimpia. Además, Benedetto volvió a quedar en el ojo de la tormenta, ya que desde su llegada al club disputó 8 encuentros, no convirtió goles y brindó una asistencia. Incluso volvió a ser el centro de las críticas por parte de los periodistas y de los hinchas a la hora de analizar el encuentro.

“No te sirve, aunque traigas a Van Basten. Si no puede jugar, no puede jugar más. 83 mil dólares por mes gana este señor, juega un partido y se lesiona dos meses”, sentenció el periodista Álvaro Mora en el programa RLH, donde también reveló el salario que percibe el delantero. Además ese no es el único aspecto contractual que genera controversia.

Benedetto en el centro de la tormenta en Olimpia. (Foto: archivo)

De acuerdo con el periodista Federico Arias, el Pipa acordó una cláusula relacionada con su rendimiento: una parte de su contrato está vinculada a la cantidad de partidos jugados. El propósito era resguardar al club frente a posibles inconvenientes físicos. Sin embargo, hasta el momento, ni el salario base ni los incentivos variables parecen tener justificación en su desempeño dentro del campo.

Por su parte, en las redes sociales los fanáticos lapidaron al ex Boca. Muchos señalaron directamente la falta de implicación del delantero, mientras que otros criticaron su elevado salario en relación con su aporte real al equipo. Incluso hubo quienes solicitaron su salida anticipada. Todo esto en un contexto de gran presión para Olimpia, que requiere resultados rápidos tanto en la competencia local como en la Copa.