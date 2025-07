La palabra de Felipe Contepomi tras la derrota de Los Pumas: "Ellos hicieron las cosas mejor que nosotros"

El entrenador fue autocrítico con el nivel del equipo y soltó: “Por momentos no pudimos concretar, Dos o tres veces terminamos dentro del in-goal sujetando la pelota. Hay que ser más clínico cuando uno llega a esos últimos dos metros de la cancha. Te tenés que venir con puntos”.

los pumas.jpeg Felipe Contepomi habló tras la dura derrota de Los Pumas ante Inglaterra. @LosPumas

Posteriormente, Felipe Contepomi acotó: “En el primer tiempo no fuimos lo eficientes que teníamos que haber sido. No convertimos, si bien dominamos un poquito en cuanto a territorio y demás, en el segundo creo que no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer por momentos”.