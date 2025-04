Con un regreso clave, los convocados de River para el partido de Libertadores

Mañana a las 21.30 el Monumental no podrá vivir la fiesta que querría ya que el partido será a puertas cerradas por la sanción de la Conmebol fruto del recibimiento ante Atlético Mineiro, en las semifinales de la edición pasada de la Copa Libertadores, pero no por eso será menos trascendente el encuentro que tendrá por delante River. Recibirá al Barcelona de Ecuador por la 2º fecha de la Copa; y ya se conocen los convocados.

Marcelo Gallardo ya dio a conocer la lista de los 24 citados para el duelo de mañana y aparecen nombres como los de Leandro González Pírez, además de los otros tres zagueros, Ian Subiabre y Gonzalo Tapia, aunque la gran novedad es sin dudas el regreso de un campeón del mundo como Gonzalo Montiel, ya recuperado de su lesión.

uD83DuDCDD Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a Barcelona de Ecuador por la fecha 2 de la #Libertadores. uD83DuDCAA??#VamosRiver uD83EuDD0D??uD83EuDD0D pic.twitter.com/7VCyUtSEDe — River Plate (@RiverPlate) April 7, 2025

Montiel, que en lo que va del año ha sido de los más aplaudidos por el hincha producto de su gran rendimiento, se había desgarrado el gemelo izquierdo en el empate 0-0 ante Deportivo Riestra por la fecha 10 del torneo Apertura y se había perdido cuatro encuentros: dos del torneo local, el debut por Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar y el debut por la Libertadores en Perú, ante Universitario, que fue victoria 1-0.

Seguramente, Cachete ingresará por Fabricio Bustos en el 11 inicial, aunque otros de los lesionados de River no tendrán la misma suerte. Matías Kranevitter no aparece entre los convocados. El volante se desgarró el cuádriceps derecho ante Ciudad de Bolívar y, aunque ya entrenó a la par del grupo, Gallardo no lo consideró apto aún.

Tampoco Gonzalo Martínez ni Giuliano Galoppo aparecen entre los 24 citados a raíz de sus lesiones. Sí está Miguel Borja, que si bien terminó con molestias ante Sarmiento de Junín, partido en el cual regresó al gol, entrenó sin inconvenientes en Ezeiza. El probable equipo que parará el Muñeco para recibir a Barcelona sin público, entonces, es el siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Maximiliano Meza; Franco Mastantuono; Sebastián Driussi o Miguel Borja y Facundo Colidio.