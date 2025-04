No es Boca ni tampoco River: Jonathan Calleri reveló en qué club argentino desea jugar en el corto plazo

Jonathan Calleri dejó una huella en el fútbol argentino, sobre todo en su paso por Boca Juniors, donde brilló como goleador. Sin embargo, en las últimas horas, el atacante descartó un posible regreso al Xeneize o a River Plate y reveló cuál es el club al que desea volver cuando decida pegar la vuelta.

“Voy a volver al fútbol argentino”, aseguró en diálogo con FOX Sports, aunque rápidamente dejó en claro cuál es su prioridad: “Cuando me fui de All Boys, le prometí a mi familia que iba a volver al club de mi corazón. Espero con ansias ese día. Quiero que mi abuelo me vea jugando con la camiseta de All Boys. Ojalá en lo pronto lo pueda conseguir”.

A pesar de su deseo a futuro, el delantero de 30 años destacó que todavía tiene contrato con São Paulo hasta diciembre de 2026 y que su objetivo inmediato es seguir peleando títulos en Brasil: "Estoy muy feliz en São Paulo. Ojalá podamos ganar la Copa Libertadores y después volver al club de mi corazón", aseguró.

Calleri debutó en All Boys en 2013, donde jugó 30 partidos y anotó 6 goles, antes de ser transferido a Boca en 2014. En el Xeneize disputó 61 encuentros, marcó 23 goles y dio 12 asistencias, logrando dos títulos en 2015: el Torneo de Primera División y la Copa Argentina.

Si bien su regreso al fútbol argentino aún no tiene fecha, su deseo de volver a vestir la camiseta de All Boys es firme. Más que nunca, los hinchas del equipo de Floresta -que actualmente compite en la Primera Nacional- están ilusionados con los goles de Calleri que ya van a venir...