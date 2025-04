El Pocho Lavezzi reveló qué le dijo Maradona tras no convocarlo al Mundial 2010: "Me dio muchos..."

Con el gran presente que está teniendo la Selección argentina y todos los grandes títulos que viene ganando desde 2021, parece haber quedado muy lejos en el tiempo aquella talentosa generación que estuvo al borde de la gloria, pero por desgracia quedó en las puertas con tres subcampeonatos seguidos en 2014, 2015 y 2016. En aquellos equipos desfilaban grandes figuras como Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, el Kun Agüero, los propios Lionel Messi y Ángel Di María, y también otros nombres importantes como el de Ezequiel Lavezzi.

El Pocho supo ganarse un cariño especial de los hinchas por aquellos años, tanto por su gran carisma como también por su regularidad y buenos rendimientos en los torneos importantes. Ya desde su debut con la Albiceleste en 2007 supo destacarse y había sorprendido bastante en su momento que hubiera quedado afuera de la lista de 23 convocados por Diego Armando Maradona para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Lavezzi durante un entrenamiento con la Selección, bajo la atenta mirada de Maradona. (Foto: archivo)

En diálogo con Terzo Tempo Calcio de Nápoles, Lavezzi recordó aquel episodio y reveló el diálogo que tuvo al respecto con Pelusa: "Tenía una muy buena relación con Diego. Siempre hacía que algún amigo me llamara para preguntarme si podía hablar conmigo. Yo siempre decía que sí. Y él me decía: 'Me duele haberte dejado afuera'. Le respondí: 'Diego, sos el entrenador, no te preocupes, yo sigo siendo argentino igual'", relató el ex extremo.

"Hablé mucho con él, me dio muchos consejos que me guardo para mí. Tenían que ver más con lo humano, y me hicieron mucho bien en ciertos momentos", agregó respecto de su fuerte vínculo con Maradona, con quien también compartió el haber jugado en el Napoli y el cariño de sus hinchas. "Jugar con la Selección es el mayor orgullo. La conexión más grande es que Nápoles y Argentina se parecen mucho en cómo se vive", apuntó en ese sentido.

"Quería intentar venir acá porque Diego jugó aquí. Después me encontré viviendo estas cosas que sucedieron lentamente y que no imaginaba. Intenté gestionarlas de la mejor manera posible y aún hoy la gente me da ese cariño y me hace sentir diferente y querido. Intento hacer lo mismo con ellos, el amor que me tienen trato de devolverles y agradecerles, porque yo también los quiero mucho", contó finalmente Lavezzi sobre su paso por el cuadro del sur de Italia, en el que jugó de 2007 a 2012 y dejó un muy grato recuerdo.