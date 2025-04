¡Lo tiene de hijo! Cerúndolo le ganó otra vez a Zverev y se metió en cuartos de final en Madrid

¡Francisco Cerúndolo lo hizo otra vez! El argentino eliminó con contundencia y sin grandes inconvenientes a Alexander Zverev, el máximo candidato a ganar el Mutua Madrid Open ante la ausencia de Jannik Sinner, todavía suspendido. Fue por 7-5 y 6-3 en una hora y 29 minutos, por los octavos de final del torneo en la capital española.

El partido, postergado dado que ayer un histórico apagón en Madrid obligó a la suspensión de la jornada en la Caja Mágica, comenzó parejo, pero después del 5-5 en el primer set Cerúndolo halló su mejor versión, Zverev cometió muchos errores y el argentino empezó a plasmar su supremacía en el juego también en el resultado, hasta que firmó un 7-5 y 6-3.

Madrid 2024 fourth round: Cerundolo d. Zverev 6-3 6-4

Madrid 2025 fourth round: Cerundolo d. Zverev 7-5 6-3@francerundolo #MMOpen pic.twitter.com/LMc8pLThCj — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2025

“Estoy muy feliz, me encanta Madrid. Me encanta la ciudad, la comida… Me siento como en casa”, declaró luego de la victoria quien ya se metió en cuartos de final. Habiendo dejado en el camino al Nº2 del ranking ATP, el argentino (21º) ahora espera por Jakub Mensik, el joven checo de 19 años que fue campeón en el Masters 1000 de Miami luego de vencer en la final nada menos que a Novak Djokovic.

La victoria de Cerúndolo es un batacazo por la diferencia en el ranking entre ambos tenistas, pero lo cierto es que el bonaerense tiene un curioso registro ante Zverev: la de hoy fue la tercera victoria en tres enfrentamientos entre sí. Cerúndolo ya le había ganado en este mismo Mutua Madrid Open y en la misma instancia de octavos de final un año atrás, por 6-3 y 6-4, y en los cuartos de final del último Argentina Open por 3-6, 6-3 y 6-2.

El alemán todavía no pudo vencer a Cerúndolo. (Foto: EFE)

El argentino extendió, además, su tremendo registro contra los mejores jugadores del mundo. Es su quinta victoria en 11 partidos ante jugadores Top 5 y, ante tenistas del Top 10, está 15-15 luego de treinta partidos. La victoria ya ubica a Francisco Cerúndolo virtualmente en el puesto 19º luego de este lunes, aunque quien puede alterar su ranking es justamente su próximo rival: Jakub Mensik. Este jueves, un muy atractivo choque en busca de las semifinales.