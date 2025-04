Gallardo reveló su idolatría por una leyenda del deporte por fuera del fútbol: "Me ha deslumbrado a todo nivel"

Tras un arranque de temporada por debajo de las expectativas tanto en los resultados como en el funcionamiento, Marcelo Gallardo viene de abrochar la mejor semana en lo que va del año en River Plate: goleó a Gimnasia 3-0 en La Plata; empató 2-2 tras ir perdiendo 2-0 ante Independiente del Valle por la Libertadores en Quito, una ciudad que siempre le fue complicada; y este domingo venció 2-1 a Boca por el Superclásico en el Monumental.

Ya bien asentado en los primeros puestos de la Zona B en el Apertura a una fecha de que finalice la fase regular y comiencen los playoffs, con la posibilidad de finalizar en la segunda colocación, el Muñeco puede darse un espacio para distenderse un poco. En ese sentido, este martes trascendió un fragmento de una entrevista que hizo para la previa del Mundial de Clubes en la que habló de algunos aspectos extrafutbolísticos.

La admiración de Marcelo Gallardo por Michael Jordan

En el mismo, el DT del Millonario aseguró que siente una especial idolatría por una de las mayores leyendas del básquet y del deporte en general: "Viví con muchísimo fervor la época dorada de Chicago (Bulls) con Su Majestad a la cabeza. He sido un gran fan de Michael Jordan en todo su esplendor", reveló Napoleón.

Tras esta confesión, Gallardo explicó el porqué de su admiración por el histórico exescolta: "Me ha deslumbrado a todo nivel: su liderazgo, su comportamiento ganador, su mentalidad para hacerse cargo en situaciones límites", destacó. Y sentenció: "Siempre me pareció un deportista fuera de serie".

Michael Jordan fue señalado por Gallardo como uno de sus mayores ídolos. (Foto: archivo)

Michael Jordan es considerado casi con unanimidad como el mejor basquetbolista de todos los tiempos y son pocos los que se atreven a discutir esta condición. En Chicago, donde jugó de 1984 a 1998 (con una esporádica retirada en 1994) logró ganar 6 anillos de la NBA, repartidos en dos tricampeonatos del '91 al '93 y del '96 al '98. Los Bulls, que antes de él no habían levantado ni un solo título, tras su salida no solo no volvieron a ser campeones, sino que ni siquiera pudieron volver a una final, lo que acrecienta aún más su leyenda.