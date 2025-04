La picante frase de Jorge Almirón sobre Racing tras el 1-1 ante Colo Colo: "No nos..."

Colo Colo sigue sin poder sumar de a tres en la Copa Libertadores. Tras empatar 3-3 en el debut ante Atlético Bucaramanga y la suspensión del partido ante Fortaleza por el fallecimiento de dos hinchas (es probable que se lo de por ganador al conjunto brasileño), el Cacique tenía la oportunidad de reencontrarse con el triunfo ante Racing. Con un gol de Lucas Cepeda a los 9 minutos del PT, el cuadro comandado por Jorge Almirón tenía los tres puntos en el bolsillo, pero un tanto de Martín Barrios sobre el final decretó el 1-1 final y el reparto de unidades.

Tras el final del encuentro, el exentrenador de Boca, Lanús y San Lorenzo habló en conferencia de prensa. Allí hizo un análisis del partido y no pudo ocultar su enojo por el resultado obtenido: "Estuvimos a cuatro minutos de ganarlo, entonces la evaluación cambia... Me estarías diciendo otra cosa: 'Qué bien defendió el equipo, qué bien supo jugarlo, qué bien jugó el primer tiempo'. Y en el segundo tiempo, con la ventaja del rival, que es un equipo que hace goles, que es peligroso, no te generó nada. Estaría hablando otra cosa", sentenció en primera instancia.

El crudo análisis de Almirón tras el 1-1 ante Racing

"Era un partido de mucha fricción, es un equipo que juega a eso y lo hacen bien, pero no lo sufrimos: no nos llegaron, no nos patearon al arco. El segundo tiempo creo que fue un cabezazo y alguna más, y ya estaba controlado el partido, era así, teníamos que ganar", añadió.

Por otra parte, se mostró con confianza y dejó en claro que el equipo se repondrá de estos malos resultados en las próximas tres jornadas que restan: "Estos partidos hay que saberlos jugar, y el equipo lo estaba haciendo muy bien. Sacamos la ventaja, y el rival no nos generaba. Los muchachos están tristes, terminan cansados y parece que no valió de nada. Es la sensación que tenemos todos. Pero bueno, este punto puede ser importante, nosotros todavía estamos vivos, el equipo va a salir adelante; tenemos que ganar el partido que sigue".

Almirón aseguró que su equipo dejará todo en sus próximos encuentros

"Es un equipo que juega directo, entonces tenés que estar atento a eso, y el equipo estuvo muy bien. Lamentablemente estuvimos ahí muy cerca de obtener el triunfo, que para nosotros era sumamente importante", concluyó.