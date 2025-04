La contundente frase del Gato Oldrá en su presentación en Instituto que lo aleja más de Godoy Cruz

Luego de su emotiva y sorpresiva salida de Godoy Cruz, Daniel Oldrá fue presentado este jueves como nuevo director técnico de Instituto de Córdoba. El Gato brindó su primera conferencia de prensa como entrenador de la Gloria y trazó sus metas de cara a lo que se viene en su segunda experiencia como conductor en el fútbol argentino.

Acompañado por Juan Manuel Cavagliatto, presidente del club, y Federico Bessone, el manager deportivo con quien Oldrá cuenta con un vínculo ya que fueron compañeros de equipo en la década del ´90, el Gato expresó sus primeras sensaciones como adiestrador del conjunto de Alta Córdoba: "Ellos fueron los que me entusiasmaron. Creo que hay un gran corazón, que es lo que he practicado en mi vida. Todo lo que se hace hay que tratar de hacerlo primero con el corazón y luego con la cabeza. Ellos me hicieron cambiar la mentalidad, yo no lo tenía pensado"

"Primero quiero conocer al plantel, a los chicos, y luego puedo acomodarme a la idea que tengo. No va a cambiar mucho de lo que viene haciendo ´Miliki´ (Daniel Jiménez). En el último partido el equipo anduvo bien. Vi el proyecto que había y me gustó, por eso he decidido salir luego de 30 años. Es el desafío más importante que voy a tener en mi vida", remarcó el entrenador mendocino de 58 años.

Oldrá también habló de sus intenciones al frente del plantel cordobés y afirmó que "el primer objetivo hoy es poder clasificar en estos tres partidos y después soñar que me pueda quedar muchos años acá. Soy un aventurero y ojalá pueda seguir estando en este grupo muchos años, porque ese es mi perfil, me adapto a un lugar y me quiero quedar mucho tiempo"