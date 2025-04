La FIFA confirmó entre qué tres equipos se definirá el último clasificado al Mundial de Clubes 2025

La FIFA empieza a cerrar filas para el Mundial de Clubes 2025 y uno de los últimos temas por resolver tiene nombre propio: Club León de México. Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol mundial, confirmó que el caso será resuelto por el TAS a principios de mayo. En caso de que el club mexicano quede fuera, ya hay plan alternativo: un partido entre América y Los Ángeles FC.

“Por el caso del León, el Tribunal Arbitral del Deporte decidirá el 5 o 6 de mayo. Vamos a esperar esa resolución y la respetaremos”, declaró Infantino en conferencia de prensa desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, una de las sedes del torneo que comienza el 15 de junio.

El problema surge porque León ganó la Concachampions 2023, pero no cumple con los requisitos de clasificación según el sistema del ranking de clubes que usa la FIFA para este nuevo formato de Mundial. Si el TAS ratifica esta decisión, el lugar vacante se definirá en un "playoff" entre el LAFC (subcampeón) y el siguiente en el ranking, que sería el Club América.

Gianni Infantino dijo que están a la espera la decisión del TAS, que se daría a conocer a principios del mes próximo. Foto: archivo.

Sin embargo, desde el América no hay noticias. Santiago Baños, presidente del club, aseguró en otra conferencia que no recibieron ninguna comunicación oficial: “La verdad, no hemos recibido ni tenemos nada de información. Hace una semana se hablaba del partido con LAFC, pero no hay nada firme. Nos mantenemos al margen. No sabemos qué nivel en el entierro tenemos”.

Mientras tanto, crece la expectativa. FIFA quiere tener a los 32 equipos definidos cuanto antes y necesita resolver este último cupo para la región de Concacaf. De fondo, hay una puja política y deportiva que podría terminar en la cancha… o en un escritorio.

De ratificarse la sanción al León y confirmarse el cruce entre América y LAFC, se trataría de un duelo picante, entre dos gigantes del continente, con un boleto histórico en juego. Todo quedará supeditado a lo que diga el TAS en los primeros días de mayo.