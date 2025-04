Qué dijo la esposa de Nicolás de la Cruz sobre su posible regreso a River: "No sueño porque sé que..."

Con las grandes expectativas que se generaron a principio de año tras la buena pretemporada y el espectacular mercado de pases que realizaron, River Plate no ha podido traducir hasta ahora todo su potencial en resultados ni en funcionamiento. Con miras a mejorar el panorama en el segundo semestre y también para el Mundial de Clubes, en Núñez ya están pensando en el nuevo libro de fichajes que se abrirá en invierno.

Uno de los principales objetivos a los que apuntan es el regreso de Nicolás de la Cruz, quien desde 2024 está en Flamengo, con contrato hasta 2028 y un valor de mercado de 18 millones de euros (más de 20 millones de dólares). Días atrás, medios brasileños aseguraron que el Millonario comenzó a sondear la situación del volante uruguayo para poder repatriarlo, por lo que el tema volvió a quedar en el centro de la escena.

La afirmación de la esposa de De la Cruz sobre su posible regreso

En ese sentido, este sábado, Vanesa Britos, esposa del futbolista, hizo una contundente afirmación que logró ilusionar a todos los hinchas de la Banda Roja: "Soñar no sueño porque sé que vamos a volver. No te digo a fin de año, pero en algún momento vamos a pegar la vuelta", aseguró en diálogo con el programa radial uruguayo Embajadores del Gol.

"Yo sé que vamos a volver porque River nos dio mucho", insistió. A su vez, le dedicó unos elogios a Marcelo Gallardo, quien llevó a De la Cruz al club a mediados del 2017 y lo dirigió durante casi toda su estadía: "Para mí el número uno siempre es Gallardo. Tenemos una conexión que merecemos y queremos volver en algún momento de la vida".

"Flamengo es espectacular, requiere de mucho trabajo, es hermoso; no soy fan pero debo aceptarlo", apuntó Britos acerca del equipo actual de su esposo. "Soy futbolera y me encanta, pero soy de River Plate. No logro sentir pasión por Flamengo, ja. Es una espina que no me la pude sacar por la final de la Libertadores", sentenció, recordando aquella dolorosa Copa de 2019 que se perdió sobre el final con dos goles de Gabigol en los últimos 5 minutos.

De la Cruz jugó 214 partidos en el Millonario entre 2017 y 2023, en los que marcó 36 goles y dio 40 asistencias. Ganó unos 10 títulos, entre los que se destacan 2 campeonatos de Primera División (2021 y 2023) y la Copa Libertadores 2018. En el Mengão lleva 51 encuentros disputados, en los que acumula 3 tantos anotados y 6 asistidos.