La sorpresiva sentencia de Navarro Montoya sobre Boca: "La prioridad no tiene que ser la Libertadores sino..."

Boca Juniors atraviesa un presente complejo en este 2025. Si bien está logrando imponerse en el plano local, donde es puntero en la Liga Profesional, le está pesando demasiado esta temporada el no participar de ninguna copa internacional tras la insólita eliminación ante Alianza Lima. Tampoco ayuda, para un equipo que supo acostumbrarse a ser campeón de América y del mundo a principios de siglo, llevar 18 años sin ganar la Copa Libertadores desde su última conquista en 2007, con tres finales perdidas en el medio (2012, 2018 y 2023).

Esta situación ha sido una de la que más críticas ha despertado a la gestión de Juan Román Riquelme. Sin embargo, hay quienes opinan que el foco debería estar puesto en otro lado, como es el caso de Carlos Navarro Montoya: "Este Boca es una construcción de todos. Para que sea lo que es hoy, una de las mejores instituciones del mundo, ha tenido la colaboración de todos. El problema es que acá, ya sea con Román o Angelici, se mide la eficacia en si gana o no gana la Copa Libertadores", apuntó el icónico exarquero en diálogo con el periodista Ernesto Gallardo para TyC Sports.

La prioridad de Boca según Navarro Montoya

El Mono es sin duda palabra autorizada y una institución en el club de la Ribera. Defendió los tres palos del cuadro azul y oro entre 1988 y 1997, con la difícil tarea de reemplazar al histórico Loco Gatti. En esos años, atajó en más de 400 partidos y logró ganar un campeonato de Primera División (Apertura '92) y 4 títulos internacionales, entre los que se destaca la Supercopa Sudamericana 1989.

"Boca Juniors es mucho más grande que una Copa Libertadores de América. Ya era grande antes de ganar la primera Copa (1977). La grandeza de no pasa por ganar la Copa Libertadores. A veces se elige ese atajo cuando se está en la vereda de enfrente para pegarle a quien no piensa como uno o no comparte el mismo espacio", insistió en la misma sintonía.

"Cuando hay un trabajo con continuidad, a la larga se va a dar. Pero el club debe crecer", opinó. En ese sentido, hizo una llamativa y sorpresiva afirmación: "Para mí, como un hombre del mundo Boca y del club, y que es hincha, la prioridad no pasa por ganar una Copa Libertadores sino por agrandar la Bombonera. Boca necesita un estadio más grande. Donde está. Para que entren más hinchas y más socios", sentenció Navarro Montoya al respecto.