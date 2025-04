Qué dijo Leonel Álvarez, DT de Bucaramanga, sobre Racing tras vencerlo por 2-1: “Se le ganó a un…”

Una de las grandes sorpresas de la fase de grupos de la Copa Libertadores se dio el pasado jueves en el Cilindro de Avellaneda. El Racing de Gustavo Costas, que había debutado con una contundente goleada por 3-0 a Fortaleza en Brasil, se vio sorprendido por el Atlético Bucamaranga de Colombia que lo venció por 2-1 con goles de Pons y Sambueza mientras que Barrios descontó para los dirigidos por Costas.

De esta manera, el elenco cafetero es líder del Grupo E con 4 unidades, ya que en su debut igualó 3-3 ante Colo Colo. Además, esta victoria no solo significó tres puntos, ya que Bucamaranga ganó su primer partido de visitante en la historia de la Copa Libertadores luego de dos empates y una caída.

Leonel Álvarez mostró toda su felicidad tras la victoria ante Racing

Tras el histórico triunfo ante la Academia, Leonel Álvarez, entrenador del conjunto colombiano, habló en conferencia de prensa y analizó la gran actuación de sus dirigidos: “En este grupo no estamos de paso, ni somos ‘la cenicienta’, este es un equipo que compite y que tiene trabajo. Ellos han entendido bien el mensaje, es un equipo con talla, muy físico y de ahí no nos bajamos, indudablemente que hay competir cada pelota, pero también hay que generar mucho fútbol y tenemos los jugadores para hacerlo. Hoy desdibujamos y le ganamos a un gran equipo de tanto nivel como es Racing”, sentenció.

Por otro lado, el DT de los Leopardos disparó contra la Conmebol y el calendario tan apretado que tendrá que afrontar su equipo en el próximo semestre: “Afecta porque estamos jugando mu seguido y en Colombia no nos ayudan, nosotros jugamos hoy y no alcanzamos a recuperarnos, hay que concentrar el sábado. Ese es el fútbol colombiano que no le ayuda a los equipos que están en CONMEBOL Libertadores y es triste porque se pudo haber corrido el partido, pero no nos ayudaron”.

Racing cayó con Bucamaranga por 2-1. (Fotobaires)

“Cuando entienden bien el mensaje y es preciso uno prefiere jugar y no entrenar, vamos por buen camino, estamos muy contentos por lo que se hizo esta noche, porque se le ganó a un gran equipo y esto es un plus importantísimo para la credibilidad de este proceso”, cerró.