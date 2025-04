Gimnasia y Maipú preparan una nueva fecha de la Primera Nacional

Gimnasia y el Deportivo Maipú se preparan para afrontar una nueva jornada de la apasionante Primera Nacional. El Lobo y el Cruzado disputarán sus respectivos compromisos el domingo con panoramas muy diferentes, pero con la ilusión de sumar los tres puntos.

El Lobo será el primero de los dos en salir a escena en una jornada que promete grandes emociones. El blanquinegro visitará a Almirante Brown desde las 15 con la intención de mantenerse en lo más alto de la zona y estirar el invicto a diez partidos. El Mensana lidera en soledad con 19 unidades y enfrente tendrá a un rival que no ha tenido un buen comienzo de año, ya que sólo logró cosechar seis puntos.

Gimnasia quiere seguir en lo más alto de la zona. (Prensa GyE)

La intención de Ezequiel Medrán es repetir el once que venció 2-0 a Chaco For Ever en el Víctor Legrotaglie, por lo que el Blanquinegro saldría con: Petruchi; Nadalín, Mondino, González, Saavedra; Andrada, Muñoz, Antonio y Lencioni; Ferreyra y Puch.

Por su parte, el Deportivo Maipú recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta a partir de las 16:30 con la obligación de retornar a la senda del triunfo tras cinco encuentros. El Botellero viene de igualar en uno frente a Tristán Suárez, marcha en el décimo puesto en la zona "A" con 12 unidades y actualmente está fuera de los puestos de acceso al Reducido.

Maipú quiere volver al triunfo ante Gimnasia y Tiro de Salta. (Prensa CDM)

Por lo tanto, el elenco dirigido por Juan Manuel Sara tiene la necesidad de volver a sonreír en su casa en el duelo ante los salteños, que están octavos con 13 puntos. El técnico del Cruzado tampoco haría modificaciones en relación al choque anterior, por lo que la formación estaría conformada por: Pietrobono; Paredes, Paulini, Agüero, Ozuna; Saccone, Del Priore, Villareal, Ramírez; Viguet y Sandoval.