Boca, al tope: la FIFA reveló los 5 partidos del Mundial de Clubes con más entradas vendidas

La FIFA dio a conocer cuáles son los partidos del Mundial de Clubes 2025 con mayor venta de entradas hasta ahora, y Boca Juniors quedó en lo más alto del ranking. Los duelos ante Bayern Múnich y Benfica son, por ahora, los más convocantes del torneo que se jugará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio. El dato sorprendió, aunque no tanto: la pasión xeneize no tiene fronteras.

El debut de Boca será el lunes 16 de junio ante Benfica, en Miami, desde las 20. Cuatro días después, enfrentará a Bayern Múnich en el mismo estadio (Hard Rock Stadium), a las 23. Ambos encuentros generaron una demanda altísima de entradas, que posicionaron a Boca por encima de gigantes como Real Madrid, Chelsea y Flamengo.

El tercer encuentro del equipo de Fernando Gago será el 24 de junio en Nashville, ante Auckland City, completando el Grupo C del torneo. Pero más allá del fixture, la noticia es el impacto que genera Boca fuera del país. Según la FIFA, hinchas de más de 130 países ya compraron tickets para el torneo, con Estados Unidos, Brasil y Argentina entre los principales compradores.

A Boca le tocó un grupo complicado en el Mundial de Clubes: Benfica, Bayern Múnich y Aucklan City.

Los cinco partidos con más entradas vendidas incluyen también a Flamengo vs. Chelsea, Real Madrid vs. Al Hilal y Real Madrid vs. Salzburgo. Pero lo de Boca es récord: lidera el ranking en los dos primeros lugares. En la previa, la combinación entre historia, mística y una hinchada global parece marcar la diferencia.

Este fenómeno no es casual: la marca Boca creció a nivel internacional, sobre todo tras su participación histórica en las ediciones de Copa Libertadores e Intercontinentales y por su constante presencia en amistosos y giras por el exterior. El dato que arrojó la FIFA no hace más que confirmar que el Xeneize es, también, una potencia en convocatoria a nivel global. De La Boca para el mundo entero.