¡Batacazo en la Copa! Racing perdió 2-1 con Bucaramanga en el Cilindro de Avellaneda

Buenos Aires, 10 abril (NA) -- Racing, con un flojo rendimiento defensivo, perdió esta noche como local por 2 a 1 ante Atlético Bucaramanga, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, y no pudo alejarse en el primer puesto de la tabla. Con los goles de los argentinos Luciano Pons y Fabián Sambueza, que aprovecharon los errores del fondo académico, el elenco de Avellaneda se vio superado y no supo encontrarle la vuelta al partido que no contó con su público en las tribunas.

A los 46 minutos del complemento, Martín Barrios puso el descuento para Racing, pero no le alcanzó para quedarse con al menos un punto en Avellaneda. El elenco de Avellaneda salió mejor, con más presencia en campo del Bucaramanga y con juego en la mitad de la cancha hacia las bandas, pero sin ser un peligro para la defensa visitante, que cerró bien sus intentos aún con la presión del local.

Barrios descontó Para Racing

No obstante, con el argentino Fabián Sambueza iluminado, el equipo colombiano avanzó bien en el mediocampo y molestó a Racing en su campo, con anticipaciones y juego profundo para los extremos jugar con la defensa de tres de la "Academia", incluso se animó a romper con un contraataque que por poco pudo mandar al tiro de esquina Gabriel Arias.

En el inicio del complemento, el elenco colombiano salió mejor y con un perfecto centro de Kevin Londoño desde la izquierda y las dudas de Arias con Agustín García Basso, Pons estampó de cabeza el 1 a 0 a favor de Bucaramanga. Con otro contraataque, llevado a cabo por Leonardo Flores, Frank Castañeda capturó un mal despeje de García Basso y se la cedió a Sambueza, quien definió cruzado de un derechazo para meter el 2 a 0, inatajable para Arias.

Ya en el final del partido y con un Racing lanzado al ataque por los nervios, Barrios conectó una pelota fuera del área con la pierna derecha y selló el 2 a 1 con el descuento. La próxima jornada, la tercera fecha, Racing deberá viajar a Santiago de Chile para medirse con Colo Colo, mientras que Bucaramanga será local de Fortaleza en Colombia.

Sambueza puso el 2-0

Síntesis del partido

Copa Libertadores.

Fecha 2.

Grupo E.

Racing 1 - Bucaramanga (Colombia) 2.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Cristhian Ferreyra (Uruguay).

.

Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Marco Di Cesare, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Luciano Vietto, Maximiliano Salas; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Carlos Romaña, Carlos Henao, Fredy Hinestroza; Edwin Castro, Leonardo Flores; Frank Castañeda, Fabián Sambueza, Kevin Londoño; Luciano Pons. DT: Leonel Álvarez.

Goles en el segundo tiempo: 9m Pons (B); 19m Sambueza (B); 46m Barrios (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Martín Barrios por Colombo (R); 17m Bruno Zuculini por Almendra (R) y Santiago Solari por Vietto (R); 30m Adrián Balboa por Salas (R) e Ignacio Rodríguez por Sosa (R); 39m Aldair Zárate por Sambueza (B); 40m Jhon Vásquez por Castañeda (B); 48m Santiago Jiménez por Flores (B), Adalberto Peñaranda por Londoño (B) y Diego Chavez por Pons (B).

Fuente: NA

El 1-0 de Bucaramanga

Datos del partido