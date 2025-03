El fuerte guiño de Paulo Dybala al Atlético de Madrid: "Siempre digo que..."

Uno de los grandes rumores que hubo en el último mercado de pases fue la posible salida de Paulo Dybala al Atlético de Madrid. La Joya es uno de los grandes deseos de la dirigencia del elenco español, pero no desde su llegada a la Roma sino en su paso por la Juventus, también fue pretendido por los madrileños.

A pesar de que se especuló que el futbolista de la Selección argentina tenía problemas para arreglar su contrato con el cuadro de la capital italiana, lo cierto es que finalmente se llegó a un acuerdo, ya que el Astroboy demostró toda su calidad y levanto considerablemente su nivel bajo la dirección técnica de Claudio Ranieri.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2026, los hincha de la Roma tienen tiempo para seguir disfrutando del argentino. No obstante, en medio del murmullo que lo sigue relacionando con el Atlético del Cholo Simeone, Paulo dejó en claro que en un futuro le gustaría jugar en el fútbol español: ”LaLiga me encanta, la veo mucho en la tele. Este año está muy linda, muy peleada”, opinó el cordobés, a raíz de la disputa entre el Atleti, Barcelona y el Real Madrid. Y en ese mismo sentido, agregó una frase con la que dejó la puerta abierta: ”Siempre digo que me hubiese gustado jugar allá, pero… son muchos años en Italia ya. Luego, uno nunca sabe en el futuro qué puede pasar”, mencionó en una entrevista con el diario español Marca.

Dybala y su deseo de jugar en el fútbol español. (Foto: archivo)

Por otra parte, Dybala llenó de elogios a Ranieri, actual entrenador de la Loba: ”Claudio tiene gran parte de culpa de este buen momento. Nos ha cambiado la mente. Veníamos de un tiempo difícil, con muchos cambios en el equipo dentro y fuera, con mucha incertidumbre, y nos cambió todo. Conoce la ‘plaza de Roma’ como nadie, y nos ha tranquilizado, haciendo las cosas simples, amén de ordenar el vestuario. Que te motive Claudio es un extra, y eso hace la diferencia al final”, sentenció.

Asimismo, reconoció que el entrenador de 73 años tiene mucho que ver en su gran presente en el que convirtió 8 goles y brindó 4 asistencias: ”Me da mucha libertad. A veces me pide sacrificios a la hora de marcar, de gestionar el resultado, ayudando en defensa, pero hacia arriba, soy libre para ocupar los lugares débiles del rival. Claudio sabe que yo, a veces, interpreto el partido de forma diferente a cómo se está jugando, y me da bola en eso. Aparte, estoy muy bien físicamente, y eso es fundamental para esta parte final de la temporada”.