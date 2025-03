Maipú visita a Ferro buscando manterse en lo más alto

El Deportivo Maipú visitará a Ferro Carril Oeste desde las 19:05 con la ilusión de mantenerse en lo más alto de la zona "A" de la Primera Nacional. El Cruzado viene de superar 3-1 a Almagro en el Omar Higinio Sperdutti y esta tarde intentará extender su racha de triunfos frente a un rival siempre complicado. A su vez, Juan Manuel Sara tendrá una baja sensible y todavía no decide el once.

Debido a la ausencia de Matías Villareal en la mitad de la cancha (no se recuperó de la distención sufrida contra Quilmes), el entrenador ha probado diversas alternativas a lo largo de la semana, aunque aún no se ha inclinado por una alineación en particular.

Juan Manuel Sara podría repetir el once que le ganó a Almagro. (Prensa CDM)

Más allá de la lesión del capitán (a quien esperaron hasta último momento) y las incógnitas que prevalecen en el equipo, hay grandes posibilidades de que Sara vuelva a repetir la formación que superó al Tricolor la semana pasada en nuestra provincia, la cual le permitió al Botellero llegar al primer puesto de su grupo con 9 unidades.

Por lo pronto, la probable formación del conjunto de calle Vergara sería con Pietrobono en el arco; Paredes, Faggioli, Agüero y Ozuna en la línea defensiva; Mansilla, Bonfigli, Viguet y Eggel en la mitad de la cancha; más Gaitán y Bonacci en la delantera.