La picante advertencia de Colapinto al compararse con los rookies de 2025 en la F1: "En los tests yo hice..."

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está por comenzar y, con ella, una nueva camada de jóvenes pilotos hará su debut en la máxima categoría. Sin embargo, Franco Colapinto dejó en claro que su camino fue muy distinto al de estos rookies. Sin vueltas, el argentino comparó su experiencia con la de Kimi Antonelli y compañía, y soltó una frase que dio que hablar: “En los tests, Antonelli hizo 10.000 kilómetros, yo hice 400”.

El piloto de Pilar, que será reserva en Alpine esta temporada, no esquivó el tema y puso sobre la mesa una diferencia clave en su llegada a la Fórmula 1. Mientras algunos de los nuevos talentos de la parrilla han tenido meses de pruebas intensivas con los autos de F1, él tuvo que subirse al monoplaza prácticamente sin rodaje previo. “Sin haber tenido ningún día de test, ir directamente a correr es muy difícil”, explicó en una nota con la agencia de noticias Global Motorsport Media.

Franco Colapinto habló en la previa al inicio de la F1 2025. Foto: archivo.

A pesar de eso, Colapinto no se queja ni se lamenta. Todo lo contrario: está convencido de que su camino fue el correcto y de que aún tiene mucho por demostrar. "“Está claro que he cometido errores. Quizás fue por ir más allá del 100% cuando no tenía un asiento garantizado. Corrí sabiendo que cada vuelta, cada curva, necesitaba estar al 100%”, afirmó. Esa mentalidad es la que lo llevó a destacarse en Fórmula 2 y a ganarse un lugar en el radar de la máxima categoría.

Además, Franco dejó en claro que no piensa cambiar su forma de ser ni de competir. Se mostró confiado en su estilo y hasta se comparó con uno de los grandes nombres de la F1 actual: “Soy como quiero ser. Max [Verstappen] es un piloto que también dice siempre lo que siente”, explicó.

El arranque de la temporada en Australia está a la vuelta de la esquina, y aunque este año no tendrá butaca titular, Colapinto sigue enfocado en su gran objetivo: ser piloto oficial de Fórmula 1. “He intentado no cambiar en absoluto”, cerró, con la certeza de que su momento llegará.