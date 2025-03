A puro hockey: la Selección argentina juvenil cerró su gira por Mendoza

Pasó un fin de semana a puro hockey en nuestra provincia con la visita de los seleccionados argentinos de las categorías Sub 16 y Sub 18 de damas y caballeros. Con la intención de potenciar a los futuros talentos y fomentar la idea de juego para competencias venideras, los combinados nacionales realizaron una concentración en Mendoza, en donde chocaron ante representativos locales durante el fin de semana.

El estadio Ciudad de Godoy Cruz fue el escenario de estos compromisos, que contaron con un gran marco de público a lo largo de los dos días. Además de la presencia de los jóvenes talentos del ámbito local, los equipos argentinos contaron con figuras de diversos puntos del país.

Los seleccionados argentinos Sub 17 y Sub 18 se enfrentaron a Mendoza. (AMH)

En cuanto a los resultados, la albiceleste se impuso ayer en Sub 16 de caballeros (6-3) y Sub 16 de damas (2-0), mientras que los mendocinos se quedaron con los duelos en las divisiones mayores. El Sub-19 masculino ganó 3-2 y el Sub 19 femenino lo hizo por 2-0. Este domingo continuó la acción con encuentros de alto nivel.

Los representantes de nuestra provincia en esta gira son: Ezequiel Martínez, Joaquín Pol Gutiérrez, Malvina De Lucía, Trinidad Pérez Videla (Sub 16), Santino Moretti, Ignacio Sánchez, Bautista Borgna, Nahuel Rizzo, Nicolás Miqueleiz, Lucía Peralta y Jazmín López (Sub 18). La concentración se completará esta semana con duelos ante los seleccionados de Chile en el país trasandino.