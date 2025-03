Leyes, figura y mensaje directo hacia AFA para el clásico con Independiente Rivadavia

Tras una semana intensa, marcada por la eliminación en Copa Argentina a manos de Excursionistas, Godoy Cruz consiguió un triunfo agónico por 2-1 ante Barracas Central en Sarandí, resultado que le permite al Expreso tomar aire y encaminar el rumbo de cara a lo que viene. Tras el encuentro, Bruno Leyes, una de las grandes figuras del conjunto dirigido por Esteban Solari, expresó sus sensaciones y le envió un mensaje directo a la AFA antes del clásico contra Independiente Rivadavia.

El volante del Tomba comentó acerca del choque: "Muy contento por la victoria. Hicimos mucha autocritica, no podía volver a pasar (perder otro juego) y por suerte lo ganamos bien". Además, el surgido en la cantera hizo énfasis en el estado del campo de juego, el cual se vio notablemente afectado por la intensa lluvia que cayó durante el duelo: "Es imposible jugar así, pero a mí me encantan en este tipo de partidos. Quiero robar, raspar, aunque el técnico me rete" explicó entre risas.

Leyes también elogió a Luca Martínez Dupuy, el autor de los tantos que le dieron el triunfo a Godoy Cruz: "Nuestros nueves laburan toda la semana, se rompen el lomo. Hoy le tocó a Luca y ahora trabajaremos mucho más tranquilos".

Leyes hizo un pedido muy particular para la AFA. (Instagram)

Por último, el jugador del Bodeguero se refirió a la sanción que le impuso el Tribunal de Disciplina al Club y le envió un mensaje directo a la AFA en relación a la presencia de los hinchas en los próximos compromisos en el Malvinas Argentinas: "Para nosotros el público es fundamental. Esperemos que contar con ellos en el cásico con Independiente Rivadavia".