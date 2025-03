El susto de Medrán en la práctica de Gimnasia

A tres días del choque ante Mitre de Santiago del Estero por la octava fecha de la Primera Nacional, Ezequiel Medrán tiene un nuevo dolor de cabeza en Gimnasia y Esgrima. Es que uno de los futbolistas claves del equipo tuvo un inconveniente en una de las prácticas y está en duda para el fin de semana.

El jugador en cuestión es Jeremías Rodríguez Puch, quien sufrió un impacto accidental de una pelota en su cuerpo en una jugada típica del fútbol. El mediocampista ofensivo no pudo continuar con el entrenamiento, durante la tarde no se sintió bien y en la mañana de este jueves no estuvo presente junto al resto de sus compañeros.

Un pelotazo puso en duda a Rodríguez Puch. (Instagram)

Por este inconveniente, Medrán y el resto de su cuerpo técnico seguirán de cerca la evolución de Rodríguez Puch y tomarán una decisión de cara al juego contra el conjunto santiagueño. En lo que va de la temporada, el ex San Martín de San Juan sumó minutos en todos los compromisos del Mensana y es fundamental para el director técnico.

Mientras tanto, Gimnasia continúa preparándose para el desafío del domingo, previsto para las 20:30. Allí, el Blanquinegro intentará extender su racha positiva, afianzarse en lo más alto de la tabla y estirar su invicto en este inicio de temporada.