Qué dijeron Valverde y Josema Giménez tras la caída frente a la Selección argentina

La Selección de Uruguay sufrió un duro golpe ante su gente. El equipo de Marcelo Bielsa no hizo pie y cayó por 1-0 ante la Selección argentina gracias a un golazo de Thiago Almada a los 69’ minutos. De esta manera, la Celeste se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con 20 unidades y ahora tendrá que visitar la siempre complicada altura de La Paz para medirse ante Bolivia el martes.

Tras el final del partido, Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa y se mostró muy autocrítico por el partido. Pero además de él, hablaron dos referentes de la selección como lo son Federico Valverde y José María Giménez. Ambos hicieron un análisis del partido y dejaron en claro que deberán reponerse de esta dura caída rápidamente.

“Ellos agarraron un poco más la pelota, a nosotros nos costaba presionar porque sus defensores sabían mucho y a Darwin (Núñez) le quedaba muy lejos. Nosotros también no hemos salido mucho para presionar por los jugadores que teníamos atrás y eso nos costó: recuperar la pelota, crear las jugadas como hicimos en el primer tiempo”, sentenció el futbolista del Real Madrid.

Valverde analizó la derrota frente a Argentina. (Foto: archivo)

“Ya en el segundo tiempo nos hemos relajado, hemos bajado metros en la cancha y bueno, como recién decía, sus defensores al final tocaban mucho para un lado y para otro y eso al final desgasta", añadió. Luego, valoró que el partido fue "digno de un clásico" porque "hubo mucho roce" y "muchas faltas", pero lamentó que se fueron "tristes y enojados".

Por otra parte, cuando le consultaron sobre lo que les dijo Bielsa post derrota, lanzó: “Eso nos lo guardamos para nosotros". Lo que sí reveló fue las indicaciones que le dio el Loco a él particularmente en el entretiempo: "Me dijo de intentar recibir la pelota un poco más de frente al arco rival, no tanto de espaldas, y bueno, no pude mejorar eso en el segundo tiempo. Obviamente tengo que ser autocrítico y seguir mejorando”, mencionó.

Por su parte, el marcador central del Atlético de Madrid dijo: "Me sorprendieron los chicos que por ahí son menos habituales. Tienen muchos jugadores clase A y sabíamos que iba a ser un partido jodido, que iban a intentar tener la pelota y atacarnos rápido. Al final se dio un partido totalmente opuesto a lo que pensábamos. Fue un partido muy pesado, con pocas acciones de ataque y que se iba a definir por detalles,. Nos hacen un golazo y nada, hay que felicitarlos.

Josema Giménez dejó en claro que Uruguay debe reponerse rápidamente del golpe. (Foto: archivo)

Y rápido, marcó que deben dar vuelta la página y enfocarse en el partido que tendrán ante en El Alto: "Hay que cambiar el chip y saber que hay descansar rápido para ir a jugar a la altura que es un partido jodido, pero estamos preparados”, concluyó.