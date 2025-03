Sin Messi, la Selección argentina visita a Uruguay por las Eliminatorias: hora y TV

La Selección argentina, que tendrá las bajas de Lionel Messi y Lautaro Martínez, entre otras, buscará afianzarse en lo más alto de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas cuando visite este viernes a Uruguay en el clásico del Río de La Plata en el marco de la decimotercera fecha del certamen clasificatorio para el Mundial 2026.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario de Montevideo desde las 20:30, con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez y la televisación de TyC Sports, D´Sports y Telefe.

La Selección argentina llega diezmada a este encuentro, pero con holgura, ya que es líder de la tabla de posiciones con 25 puntos producto de ocho victorias, un empate y tres caídas. Además, le lleva cinco unidades de ventaja a su inmediato perseguidor Uruguay y podría sellar su clasificación ante Brasil.

Messi no estará presente en la doble fecha de Eliminatorias. (Foto: archivo)

La "Albiceleste" no la tendrá sencilla, ya que afrontará el clásico del Río de La Plata sin su capitán y figura: Lionel Messi. En esta misma línea de bajas importantes, tampoco estarán Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Gonzalo Montiel y Lisandro Martínez por diversas lesiones. Además, Rodrigo De Paul llega tocado, por lo que podría no estar en el once titular.

Ante este complejo contexto, el equipo de Lionel Scaloni tendría a Emiliano Martínez en el arco, mientras que los defensores serían Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada (en reemplazo del Motorcito) conformarían el mediocampo y el otro lugar sería para Nicolás González, mientras que Julián Álvarez todavía no tiene un acompañante definido en la delantera y el que tiene chances de ser de la partida es Giuliano Simeone.

Por su parte, la Celeste marcha segundo en la clasificación con 20 puntos gracias a cinco triunfos, la misma cantidad de igualdades y dos derrotas. Para este compromiso, Marcelo Bielsa, podrá contar con todas sus figuras, en las que se destacan Federico Valverde, Ronaldo Araújo, José María Giménez, Giorgian De Arrascaeta, Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz y Darwin Núñez (Liverpool).

Bielsa define el equipo frente a Argentina. (Foto: archivo)

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 13.

Uruguay - Argentina.

Estadio: Centenario de Montevideo (Uruguay).

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).

Hora de inicio: 20.30. TV: DSports, TyC Sports y Telefe.

Uruguay: Sergio Rochet, Ronald Araujo, José María Giménez, Mathías Olivera, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta o Nicolás de la Cruz, Maximiliano Araújo; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.