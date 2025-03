Brasil hizo 7 cambios ante Colombia y hubo confusión en las redes: ¿es reglamentario?

Brasil venció este jueves por la noche 2-1 a Colombia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, con goles de Raphinha de penal a los 6 minutos y Vinícius Jr. de Manera agónica a los 98'. Esto le permitió escalar transitoriamente al segundo puesto de la tabla con 21 unidades, 4 menos que Argentina. Se trató de un auténtico partidazo con muchos momentos de buen fútbol, pero también polémicas.

La principal de ellas fue que Dorival Jr. realizó 7 cambios: Joelinton por Gerson, Matheus Cunha por Joao Pedro, Bento por Alisson, Savinho por Rodrygo , André por Bruno Guimaraes, Wesley por Vanderson y Léo Ortiz por Vinícius Jr. Esto generó mucha confusión en redes, ya que fueron 2 más que los 5 que se permiten desde 2020, y se especuló con que el conjunto tricolor pudiera pedir los puntos. Sin embargo, no infringieron las reglas.

El choque de cabezas entre Alisson y Davinson Sánchez

Hay un explicación que fundamenta esta curiosa movida y tiene que ver con el escalofriante choque entre Alisson y Davinson Sánchez al minuto 70 durante una disputa aérea por la pelota. El arquero de la Verdeamarela y el defensor cafetero se golpearon muy fuertemente las cabezas entre sí y quedaron tumbados durante un largo rato. Una vez que ambos pudieron reincorporarse, fueron los dos sustituidos para resguardarlos ante una posible conmoción cerebral, como indica el protocolo..

Para estas incidencia tan sensibles, el reglamento estipula que cuando un jugador corre un peligro de este tipo, tanto el equipo afectado como el rival tienen derecho a realizar una modificación extra. Lo que llamó la atención es que la Canarinha realizó dos más y no una. Sucede que, al tratarse de dos futbolistas involucrados y con potencialidad de sufrir una conmoción, por más de que se tratara de una misma jugada, ambos seleccionados tenían derecho a dos cambios.

Por lo tanto, el movimiento que realizó Brasil fue inusual, pero totalmente legal. Colombia, que realizó apenas 4 sustituciones, también podría haber realizado 7 en las ventanas correspondiente si así lo consideraba necesario Néstor Lorenzo. Ya sea porque no lo evaluaron así o porque no conocían desde el cuerpo técnico esa peculiaridad de las reglas, no lo hicieron. Como fuera, tampoco tendrán potestad de pedir los 3 puntos, ya que no se cometió ninguna contravención, al menos en ese aspecto.