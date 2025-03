Qué aprovechó para hacer Messi tras su baja de la Selección argentina por lesión

El pasado lunes se confirmó la fuerte y durísima noticia de que Lionel Messi se perderá la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección argentina. El astro rosarino, quien venía de jugar los 90 minutos en el triunfo del Inter Miami por 2-1 ante el Atlanta United, sintió una molestia en su aductor izquierdo lo que provocó que no pudiera estar presente en los compromisos ante Uruguay en Montevideo y Brasil en Buenos Aires. De esta manera, Leo se suma a las bajas de Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez.

Al conocerse la noticia, el exfutbolista del Barcelona y PSG escribió un mensaje en sus redes sociales llevando tranquilidad a todos los argentinos y también mostrando su amor y cariño por la Albiceleste: “Como siempre, quería estar, pero una lesión no muy importante me obliga a parar un tiempo antes de volver a jugar. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más", escribió.

Tras su ausencia en la Selección, Leo se quedará en Miami para recuperarse de su molestia en el aductor y mientras espera al encuentro de este viernes a las 20:30 frente al combinado dirigido por Marcelo Bielsa en la capital uruguaya, el jugador de 37 años aprovechó su tiempo y decidió ir a observar algunos amistosos de las Inferiores del Inter Miami.

Messi fue a ver a las Inferiores del Inter Miami. (Foto: archivo)

El ocho veces ganador del Balón de Oro visitó las instalaciones del cuadro de la Florida para presenciar encuentros de la MLS Next, donde los futbolistas más jóvenes de Las Garzas se enfrentaron a South Florida Football Academy. La jornada del miércoles por la tarde-noche incluyó cuatro partidos correspondientes a las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 17, y la presencia del astro argentino generó gran expectación entre los asistentes.

Los hijos del capitán de la Albiceleste forman parte de las Divisiones Juveniles del Inter: Thiago juega en la Sub 13, mientras que Mateo y Ciro participan en las categorías Infantiles. Aunque el club no confirmó oficialmente la presencia del capitán, es muy probable que haya asistido para acompañar y ver en acción a su hijo mayor.

El momento de la lesión de Messi

El momento de la lesión del astro rosarino se dio en el partido del pasado domingo entre Inter Miami y Atlanta United por la cuarta fecha de la MLS. El 10, quien había marcado un golazo y estaba siendo la figura de la cancha, recibió un gran pase de Federico Redondo, encaró por afuera, dejó a un rival en el camino y sacó un zurdazo al primer palo que atajó Guzan. Cuando la pelota se fue al córner, el capitán de las Garzas se tocó sutilmente la zona de su aductor izquierdo con la mano e hizo gestos de dolor. De todas maneras siguió jugando y completó los 90 minutos.