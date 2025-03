Medrán perfila el once para un partido clave ante Colón de Santa Fe

Gimnasia respira y disfruta de un enorme momento. Invicto y líder en la Primera Nacional, el Lobo apunta a su próxima presa. Colón de Santa Fe, otro de muy buen inicio, será su rival este domingo desde las 21.30 en el Víctor Legrotaglie, con promesa de enorme partido. Al menos en la previa.

La práctica de la mañana tuvo movimientos tácticos y minutos de fútbol, con la idea de seguir aceitando aún más un once que empieza a salir de memoria, al menos en diez de sus once nombres propios. El puesto que todavía no tiene dueño asegurado es el punta que acompaña a Nicolás Ferreyra, una pelea entre Servetto y Puch.

Ferreyra seguirá siendo el único punta.

Por su nivel en la victoria con Temperley, será Puch el que ocupará ese puesto, dándole más volumen de juego a la parte ofensiva. El resto, no cambiará en nada del equipo que empieza a salir de memoria: Petruchi, Nadalín, Mondino, González, Saavedra, Muñoz, Antonio, Lencioni, Andrada, Puch y Ferreyra serían los elegidos por Medrán.

En cuanto a la enfermería, hay tres jugadores lesionados que están en distintas etapas: Ismael Cortéz trabaja a la par del grupo pero sigue sin tener contacto formal, Nicolás Romano cumplió dos meses de su operación y sigue tachando los días, mientras que Gastón Espósito sigue diferenciado.

El duelo será fundamental para la parte alta de la zona, con un Lobo puntero con 14 puntos (junto con Estudiantes de Buenos Aires), a un punto del Sabalero. Ambos vienen de ganar en la fecha pasada y buscarán seguir sumando en este arranque furioso en el campeonato.