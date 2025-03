El palito de Gallardo a Enzo Pérez por la roja ante Estudiantes y su fuerte frase al árbitro: “En el vestuario se…”

River sufrió un durísimo golpe ante su gente. El equipo de Marcelo Gallardo volvió a mostrar una mala imagen y cayó por 2-0 ante Estudiantes de La Plata en el Más Monumental con goles de Alexis Castro a los 9´ y de Santiago Ascacíbar a los 94´. De esta manera, el Millonario no pudo alcanzar la cima de la Zona B, a diferencia del Pincha que si lo consiguió en su grupo.

Tras la dura derrota ante el elenco platense, el Muñeco habló en conferencia de prensa y a diferencia de la gran mayoría, en esta se lo vio irascible, a la defensiva y fue crítico de a momentos, mostrando toda su disconformidad con el partido de sus dirigidos. Uno de los temas que le consultaron fue la expulsión de Enzo Pérez.

La crítica de Gallardo a Enzo Pérez por la roja ante Estudiantes

El mediocampista de 38 años vio la roja a los 60 minutos luego de una durísima infracción sobre Cristian Medina. Ante esto, Gallardo le tiró un palito a uno de los referentes del plantel: "Toma una decisión en el campo, las emociones juegan, a veces a favor y a veces en contra. Cuando vez la jugada, toma una decisión que él cuando la ve asimila que no era necesario. Lo estuvimos hablando", fue lo primero que dijo el deté sobre la acción que involucró a Enzo.

Pero eso no fue lo único, ya que al entrenador tampoco le gustó la reacción del ex Estudiantes, que le recriminó airadamente al árbitro y hasta llegó a decirle: "Estás loco". Es por ello que Muñeco lo retó y que dijo que "en el vestuario se aclara todo" aunque "no hay que justificar algunas cosas que se ven en el campo porque uno está a mil y puede expresarse de forma no favorable".

Enzo Pérez se fue expulsado ante Estudiantes. (Foto: archivo)

A pesar de las críticas, respaldó a Enzo Pérez respondiendo la pregunta de un periodista: "Lo que dijiste que expuso al equipo, los compañeros y el retroceso, no. Es una jugada aislada, perdimos la pelota en un ataque y existe la posibilidad de quedar así. El retroceso no fue malo", sentenció y aclaró que River no estaba mal parado en esa jugada. Sin embargo, esta aclaración también deja abierta la puerta a la interpretación de que, para él, la entrada de Enzo pudo haber sido exagerada.