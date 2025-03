El piloto fana de Maradona, a solas con MDZ: "Diego es lo más grande"

El Gran Premio de MotoGP que se desarrolla en Santiago del Estero ha dejado varias curiosidades que exceden a lo estrictamente deportivo. Uno de los puntos que llamó la atención en las últimas horas tiene que ver con el piloto español Álex Rins, quien se presentó a competir este sábado con una vestimenta muy especial en honor a Diego Armando Maradona, algo que no pasó inadvertido.

El miembro del equipo de Energy Yamaha lució la icónica camiseta que utilizó Pelusa en su paso por Newell’s Old Boys, aunque el reconocimiento no terminó allí, ya que también hubo detalles en el casco con la imagen del 10 y su dorsal. A solas con MDZ, Rins contó cómo lo ideó: “Fue un diseño que hice junto con mi diseñador y equipo de comunicación. Quisimos llevar un pedazo de Argentina mientras corría y por eso elegimos a Diego, a la leyenda, y me siento muy afortunado. Espero que les haya gustado”.

Álex Rins, un fanático de Maradona. (Instagram)

El nacido en Barcelona explicó el motivo por el que utilizó este traje tan especial en Santiago del Estero: “Siempre me fijé en Maradona. Estando en España era fácil. Todo lo que ha hecho fue mágico. Debo confesar que no soy muy fan del fútbol pero las cosas que hacía siempre fueron de otro mundo”.

Claro que además del 10, Rins babeó con otros futboleros: “Para mí, Diego es de los más grandes que hay. No puedo comparar porque no soy muy fan. Pero lo que él hacía era espectacular, Messi también es increíble. Por ejemplo, Yamal es otro jugador que es impresionante y está bueno reconocerlos”.

El particular homenaje que realizó Álex Rins para Maradona. (Instagram)

Álex Rins obtuvo un tercer puesto en 2020 mientras representaba al equipo Suzuki Ecstar. Luego compitió para el LCR Honda en 2023 y el año pasado llegó a Energy Yamaha. A lo largo de su carrera fue dos veces subcampeón del mundo en la categoría de Moto3 en 2013 y de Moto2 en 2015.