La irónica respuesta de Guardiola a Capello luego de sus duras críticas: "No soy tan bueno como para..."

Pep Guardiola es sin duda uno de los mejores entrenadores de la historia. Con su particular estilo de juego que supo explotar a la perfección tanto en el Barcelona como en el Manchester City (aunque esta temporada ha tenido una fuerte e inusual caída en cuanto rendimiento y resultados) supo ganarse la admiración de incontables fanáticos y técnicos a lo largo y ancho del planeta. Pero también se ha llenado de grandes detractores, como es el caso de Fabio Capello.

"No me gusta su arrogancia. Eso le ha costado varias Champions. En los días clave siempre quería ser el protagonista. Cambiaba cosas y hacía inventos para poder decir: 'No ganan los jugadores, gano yo'. (...) Además, aunque eso ya no es culpa suya, ha hecho un daño tremendo al fútbol porque todo el mundo se ha pasado 10 años intentando copiarlo. Eso se ha cargado al fútbol italiano, que ha perdido su naturaleza", declaró días atrás el ex DT italiano respecto del español en la gala de los Premios Laureus.

La respuesta de Guardiola a Capello

Estas duras palabras generaron un gran revuelo en medios de todo el mundo. Este viernes, en la conferencia de prensa previa al duelo de los Citizens contra el Brighton por la Premier League, Guardiola fue consultado acerca de las mismas y le preguntaron, en principio, si se había enterado de ellas. "Escucho todo lo que dicen sobre mí. Todo. Así que ten cuidado, porque te estoy vigilando", aclaró con un tono y un gesto cómico.

Tras esta broma inicial, fue al grano y le respondió a su colega: "No es la primera vez que el señor Fabio Capello dice eso sobre mí. No soy tan bueno como para arruinar el fútbol italiano. Es mucho más importante el fútbol italiano que la manera en que lo haces. Un gran abrazo para Fabio Capello", apuntó de manera irónica.

Curiosamente, Guardiola tuvo durante su etapa como jugador al Sargento como entrenador. Fue en la Roma durante la temporada 2002/03, en la que tuvo un rol bastante secundario y apenas disputó unos 8 partidos. Al parecer, la relación entre ambos viene mal desde aquel entonces y en todos estos años no han perdido oportunidad de lanzarse dardos de un lado y del otro.