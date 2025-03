El fuerte anuncio del campeón mundial de MotoGP tras ausentarse en Argentina

El MotoGP se puso en marcha este viernes en Termas de Río Hondo con la participación de figuras de talla internacional como Marc Márquez, Johann Zarco, Francesco Bagnaia y Pedro Acosta. Sin embargo, la gran ausencia de esta etapa es la del campeón de la temporada 2024, Jorge Martín, quien sufrió una lesión en un entrenamiento previo al inicio de la competencia oficial en Tailandia.

El vigente ganador del Gran Premio padeció una serie de fracturas en su mano izquierda, las cuales lo obligaron a ser intervenido quirúrgicamente en Barcelona. Por ese motivo, el madrileño no pudo viajar a Santiago del Estero y se perderá el segundo capítulo del año, el cual tuvo su inicio esta mañana en nuestro país.

Jorge Martín no estará en Termas de Río Hondo por lesión y realizó un anuncio que encendió las alarmas. (Instagram)

Más allá de la preocupación lógica por el estado de Martín, el piloto encendió las alarmas en los últimos días al realizar un fuerte anuncio de cara a su futuro. Mediante una conferencia de prensa, el motociclista de 27 años descartó la chance de participar en la siguiente ronda del torneo y puso en dudo su aparición en Qatar a mediados de abril.

En principio, el español dio detalles del duro momento que está atravesando: "Estoy muy contento de estar con ustedes. Es un sufrimiento, no es mi mejor momento, me está costando. No estaré en Austin, me encantaría, pero no. No sé si en Qatar. Me gustaría hacer algún test antes. No me siento muy bien".

Martín se bajó de Austín y puso en duda su aparición en Qatar. (Instagram)

Por su parte, los rivales directos de Martín expresaron su apoyo y le desearon una pronta recuperación al actual campeón. Marc Márquez acotó: "Ya le dije por mensaje que respete su cuerpo. Es una decisión inteligente no estar en Austin, porque es muy duro físicamente. Le digo que siga, que le esperamos", mientras que Bagnaia soltó: "Ánimo, que necesitamos al 1 y luchar contra ti. Vuelve, pero tómate tu tiempo”.