¿Quién es la la joya de 17 años que representará a Argentina en el MotoGP?

Este viernes se pondrá en marcha la actividad del MotoGP en el autódromo de Termas de Río Hondo, que será el escenario en donde los mejores pilotos del mundo lucharán para llegar a lo más alto de la escena. Dentro los participantes en la categoría Moto3, se encuentra una joven promesa de nuestro país, que está dando sus pasos iniciales y buscará dar un nuevo salto para llegar a la elite de la disciplina.

El protagonista es Valentín Perrone de tan sólo 17 años, que tendrá la oportunidad de competir por primera vez en suelo argentino. El incipiente talento del motociclismo nació en España, al igual que su madre Ruth, aunque las raíces de su padre, Marcelo, lo terminaron inclinando por la albiceleste, a quien defiende en cada carrera con el equipo Red Bull KTM Tech3.

Valentin Perrone está por primera vez en el país y competirá en Moto3. (Instagram)

Precisamente, su progenitor fue el que lo impulsó a incursionar en este mundo gracias a una moto pequeña que le regaló a los tres años. A partir de ese momento, Perrone descubrió su pasión y comenzó a practicar: "Empecé a entrenarme en las explanadas. Mi papá me enseñaba cómo hacer las curvas, cómo darle gas y cómo frenar" explicó en diálogo con La Nación.

Una década más tarde, Valentín optó por dedicarse profesionalmente al deporte, dejó los estudios de lado de manera momentánea y empezó a competir en España y Europa, en donde llegó a subirse al podio en la RedBull Rookies Cup. Semanas atrás, el representante del país hizo su estreno en el MotoGP de Tailandia, aunque sufrió un accidente que lo obligó a abandonar en la sexta vuelta.

Perrone viene de competir en Tailandia por la primera fecha. (Instagram)

Ya instalado en Santiago del Estero, el joven, admirador de Marc Márquez, Valentino Rossi y Aleix Espargaró Villà, expresó sus sensaciones al hacer su debut en Argentina: "Todavía no estoy preparado para lo que se viene ese fin de semana. No me lo puedo llegar a imaginar. Es algo nuevo. No sé cómo será la gente, el ambiente, pero espero que sea bueno y, por supuesto, que se diviertan y lo disfruten al máximo".