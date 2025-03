El secreto que reveló Pekerman sobre el debut de Messi con la Selección argentina

Si alguien conoce de talentos precoces en el fútbol argentino ese es José Néstor Pekerman, histórico formador de los jugadores de nuestro país y gran responsable de los éxitos entre 1995 y 2007 de las divisiones juveniles y del Sub 20 en particular. Pekerman, en una entrevista, recordó la época en la que Lionel Messi no era más que un adolescente y reveló una historia desconocida alrededor de su debut en la Mayor.

Messi tenía solo 16 años y brillaba en las divisiones juveniles del FC Barcelona allá por el 2004. La Selección argentina lo tenía en carpeta, pero lo mismo sucedía con España, cuyo DT Vicente del Bosque también pretendía al rosarino para el primer equipo nacional. En ese contexto, Pekerman emprendió una estratégica jugada con el fin de “blindarlo” y ligarlo para siempre con Argentina.

¡PÉKERMAN Y LA HISTORIA DESCONOCIDA DEL DEBUT DE MESSI EN ARGENTINA!



José, gran voz autorizada para hablar de Leo, pasó por #LíberoVS y contó los sucesos que desencadenaron en el primer partido de Leo con la Selección Argentina. Imperdible...



March 12, 2025

Así lo dio a conocer el protagonista de la historia en una entrevista con Matías Pelliccioni para Líbero, programa de TyC Sports. “Habíamos ido con un Sub 17 al Mundial de Finlandia. Perdemos la semifinal con España y el técnico rival le dice a Hugo (Tocalli): "Si hubiera venido el que juega en Barcelona, ustedes habrían sido campeones". Eso nos quedó”, reveló José.

“No tuve ninguna duda”, continuó el ex entrenador de la Selección argentina, que viajó a Leganés para ver a Messi en primera persona. “Hablé con Tocalli y le dije: "Hay que hacer el partido por la ley famosa de la FIFA (que sería modificada luego). Si juega para España un solo partido, lo perdemos".

Después, Pekerman reveló lo desconocido hasta ahora: “Hubo dos partidos, pero el primero fue en el estadio de Argentinos Juniors, a solicitud de José Pekerman… Fue el precio de la gestión”, contó entre risas. “Julio Grondona me dijo: "Ja, ya sé por qué te moviste. Querías que jugara ahí"”, narró quien había sido formado en el Bicho. Finalmente, Messi jugó en un 8-0 de Argentina a Paraguay, en el que anotó un gol y dio dos asistencias. El resto es historia.