El picante posteo de Vinicius a los hinchas del Atlético de Madrid: "Hay uno solo"

El Real Madrid sigue mostrando su jerarquía en la Champions League. El equipo comandado por Carlo Ancelotti eliminó, por quinta vez en su historia, al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en el certamen europeo. Tras el 2-1 en el Santiago Bernabéu, el Merengue cayó 1-0 en el Cívitas Metropolitano, pero en la tanda de penales impuso toda su jerarquía y venció por 4-2 al Colchonero para sacar pasaje a los cuartos de final en donde se verá las caras con el Arsenal de Mikel Arteta.

A pesar de que el partido se desarrolló sin controversias durante su transcurso, la gran polémica surgió en la tanda de penales. Con la serie 2-1 a favor del Real Madrid, Julián Álvarez asumió la responsabilidad del segundo lanzamiento del Atlético. Cuando iba a ejecutar el penal, la Araña se resbaló, pero aún así convirtió el gol y empató la serie. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se anuló el lanzamiento por un doble toque, y tras el fallo de Marcos Llorente, Antonio Rüdiger marcó el 4-2 final que catapultó al Merengue a la siguiente instancia.

Vinicius festejó la clasificación del Real Madrid a los cuartos de la Champions. (Foto: EFE)

Sin embargo, durante los 90 minutos, la serie se podría haber acabado si Vinicius Jr convertía el penal que le cometió Lenglet a Kylian Mbappé luego de una gran jugada individual del astro francés. El extremo de la Selección de Brasil agarró la pelota, se acomodó para colocarla a un palo, pero su remate se fue por encima del travesaño. En ese momento, sus compañeros fueron a animarlo para que siguiera metido en el partido.

Finalmente, Ancelotti lo sustituyó por Endrick a los 115 minutos y se quedó sin la oportunidad de tener una revancha desde los 12 pasos, pero cuando se iba camino al banco de los suplentes se cruzó con algunos hinchas del Colchonero y les marcó con sus manos 15 dedos, haciendo referencia a las Champions que tiene la Casa Blanca.

No obstante, eso no quedó ahí y tras el final del encuentro, Vinicius volvió a burlarse de los fanáticos del Atlético. En su cuenta de X (ex Twitter) posteó una foto suya señalando el parche y escribió “¿Cómo se siente?“. Además, respondió a una página partidaria del Real que chicaneó al Atleti con una foto de su público, que sostenía una pancarta que decía “este año sí”. Vini, picante, expresó: “Este año no“.

Finalmente, en su cuenta de Instagram también subió una publicación con un mensaje un poco más largo: “MADRID HAY UNO SOLO!!!! que bueno es ser del mejor Club del mundo!!!“. Como era de esperarse, sus publicaciones se volvieron virales entre los aficionados merengues.