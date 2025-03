El duro relato de Valentín Gómez, con nuevas bombas contra la dirigencia de Vélez: "Fueron días complicados..."

El caso de Valentín Gómez ha sido muy resonante. Figura y capitán del Vélez Sarsfield campeón de 2024 con tan solo 21 años y una de las grandes promesas del torneo local, pretendido por todos los grandes del fútbol argentino y con ofertas desde Brasil y Europa, estuvo muy cerca de se jugador del Udinese de la Serie A. Sin embargo, por un (nuevo) incumplimiento de pago por parte de Foster Gillett, quien lo había comprado, quedó durante los primeros meses de este 2025 sin club y entrenándose por su cuenta, con un futuro inmediato incierto.

Tras muchos idas y vueltas, el pase finalmente se cayó y volvió a Liniers para calzarse la camiseta de la V Azulada, con un presente futbolístico en la Liga Profesional muy distinto al del año anterior. El pasado viernes volvió a jugar en la victoria 1-0 sobre San Martin de San Juan. Una vez finalizado el encuentro, generó un gran revuelo con sus explosivas declaraciones en contra del magnate norteamericano y la dirigencia del club por la forma en la que se manejaron, entre otras cosas.

El duro relato de Valentín Gómez

A casi una semana de semejantes bombas, con toda la polémica que se produjo, el joven defensor oriundo de San Miguel volvió a tomar la palabra y dio detalles de los duros momentos de incertidumbre que vivió en Italia: "Vivíamos el día a día sin saber qué iba a pasar, si Gillett iba a pagar o no, si Vélez me iba a dejar entrenar o no. Fueron momentos muy complicados. Llegué a no sentirme jugador de fútbol", confesó este jueves en diálogo con Gastón Edul para TyC Sports.

A su vez, se refirió a lo que había dicho luego del encuentro en el Amalfitani, en donde denunció que las instalaciones del club se encontraban en pésimas condiciones: "Ya se había hablado puertas adentro. No es que llegué enojado y tiré todo eso. No nos dieron bola y quizá al hacerlo público hay más chances de que nos escuchen", apuntó. Y advirtió que es algo que venía desde hace un tiempo atrás: "El año pasado que peleábamos el campeonato, la cancha estaba en mal estado. Creo que hemos perdido puntos por eso".

La crítica a la dirigencia por cómo se manejaron con él

Finalmente, criticó también a la dirigencia por cómo manejaron el tema de su renovación en 2024: "Iba a ser por un año y ellos me pidieron que sea por dos, porque les servía en lo político, siempre con la promesa de venta. Yo podría haber esperado seis meses para irme libre. Pero nunca estuvo en mi consideración ni se me cruzó por la cabeza. No haría eso con el club que me formó y me dio todo. La forma en la que se manejaron conmigo no fue justa", sentenció Valentín Gómez.