A Wayne Rooney le pidieron que elija entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo y no dudó

Pasaron casi dos meses de la declaración de Cristiano Ronaldo en una entrevista con el periodista español Edu Aguirre en La Sexta, al autoproclamarse como el mejor futbolista de la historia: “Creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, con el pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto alto. Hay gustos personales, algunos prefieren a Messi, Pelé o Maradona. Lo entiendo y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es una mentira. Soy el más completo. No vi a nadie mejor que yo", sentenció.

A partir de ese momento, el debate se reavivó y, como era de esperar, generó polémica. Diversos periodistas, jugadores, entrenadores y personas vinculadas al mundo del fútbol comenzaron a expresar su opinión al respecto. Algunos estuvieron de acuerdo con la afirmación del astro portugués, otros la negaron rotundamente y se inclinaron por Lionel Messi como el número 1, mientras que otros decidieron no tomar partido y ofrecieron respuestas más neutras.

Ahora, quien ha dado su opinión sobre el tema es Wayne Rooney, uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra y leyenda del Manchester United. El exfutbolista de los Diablos Rojos participó en un desafío para un medio partidario del elenco de Manchester,en el que se le pedía elegir entre dos opciones, y desde el inicio se eligió a él por delante de estrellas mundiales como Luis Suárez, Neymar, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Alessandro Del Piero, Sergio Agüero, Harry Kane y Zlatan Ibrahimovic.

Rooney no dudó y eligió a Messi como el mejor de todos los tiempos

Sin embargo, cuando se comparó con Kylian Mbappé, el inglés se inclinó por el astro francés. Luego eligió a Thierry Henry por encima de la Tortuga Ninja, de Mohamed Salah y Didier Drogba, pero cuando le pusieron como opción a Messi, el exjugador del Everton y Derby County no dudó y escogió al 10 de la Selección argentina. Finalmente, Rooney tuvo que elegir entre el astro rosarino y CR7, y sin dejar dudas contestó: "¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi", eligiendo nuevamente al 8 veces ganador del Balón de Oro.

No obstante, esta no es la primera vez que Rooney eligió a Leo como el mejor jugador de todos los tiempos. En ese entonces, en diálogo con el podcast ‘Pardon my Take’, había seleccionado al futbolista del Inter Miami por sobre el resto: “¿Cristiano Ronaldo o Messi? Messi. Ya lo he dicho antes: los dos son probablemente los dos mejores futbolistas que han jugado, pero simplemente creo que Messi es, en mis ojos, el más grande de todos los tiempos”, manifestó el inglés en aquella oportunidad.