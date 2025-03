Marista y Los Tordos tienen fecha y hora para su debut en el TDI

El inicio del Torneo del Interior de rugby está a la vuelta de la esquina y los dos representantes que tendrá Mendoza en la versión "A" de la competencia ya tienen el cronograma definido para su estreno. Tanto Marista como Los Tordos saldrán a escena este fin de semana en busca de un triunfo ante su gente. En total habrá ocho encuentros de alto vuelo.

Por el lado de Marista, su debut será el sábado a las 16 frente a Tucumán Lawn Tennis en calle Terrada. Los Curas iniciarán su camino frente al último campeón de esta competencia y el vigente ganador del Nacional de Clubes, por lo que el partido genera una gran expectativa en la provincia. Este duelo será el único televisado de la jornada a través de Disney +.

Marista y Los Tordos tienen horarios definidos para el fin de semana. (UAR)

Por su parte, Los Tordos también será anfitrión en la fecha inicial y se medirá contra Jockey de Córdoba, también a las 16. Los Azulgranas jugarán ante los subcampeones de la edición 2024, lo que supondrá un juego de alto riesgo y grandes emociones en el Carril Urquiza. La fecha se completará con los siguientes encuentros: CAE vs Santa Fe RC, La Tablada vs CRAI, Jockey Club de Rosario vs Córdoba Athletic, Tala RC vs Duendes RC y Urú Curé vs Curne.

A diferencia de cómo venía desarrollándose el certamen, a partir de este año se disputará en ventanas intercaladas con los torneos provinciales o regionales entre marzo y finales de septiembre. Participarán los 32 equipos que lo hicieron en la edición 2024, con la salvedad de los ascensos y descensos producto de las reválidas del TDI A y B. En la versión "A" habrá 16 clubes, divididos en cuatro grupos de cuatro cada uno y los dos primeros de cada zona accederán a los cuartos de final. Además, los terceros y cuartos de cada grupo disputarán los repechajes.