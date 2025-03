El palito de Gorosito a Boca tras clasificarse a la fase de grupos de la Libertadores: “Dejamos en el camino a un…”

Alianza Lima sigue a paso firme en la Copa Libertadores. Tras eliminar a Nacional de Paraguay y dar el batacazo al derrotar por penales a Boca en La Bombonera, el equipo de Néstor Gorosito clasificó a la fase de grupos del certamen continental luego de empatar 1-1 contra Deportes Iquique en Perú, pero gracias al 2-1 obtenido en Chile, los blanquiazules sacaron su boleto para la siguiente instancia y están entre los 32 mejores equipos del continente.

Tras la clasificación, el exentrenador de Tigre y River habló en conferencia de prensa y se mostró muy feliz por haber cumplido el principal objetivo del semestre: “Estoy contento por lograr el objetivo de entrar a la fase de grupos de la Libertadores, se han ido logrando cosas a través de estos partidos, ha sido mérito de los jugadores, de los directivos, es una alegría enorme principalmente por la gente que no se ve", aseguró.

El palito de Gorosito a Boca

Por otra parte, cuando le preguntaron sobre sus aspiraciones en la Copa, Pipo dejó en claro para que esta su equipo y también le tiró un palito a Boca: "Fue como si hubiéramos jugado cuartos de final, semifinales y final, pero ahora no quiero ir a la Copa a participar, siempre voy con la máxima aspiración. Después, la realidad nos marcará para qué estamos. Dejamos en el camino a un candidato que invirtió 30 millones de dólares. Entonces, por qué no podemos jugar de igual a igual en cualquier lado. Puede ser que nos salga bien o mal, pero no nos vamos a meter atrás a defendernos. La idea es dar todo donde vayamos", sentenció.

El mensaje fue sobre el millonario mercado de pases que hizo el Xeneize incorporando a siete futbolistas de jerarquía y también gastando una buena cantidad de dinero para poder pelear en todos los frentes. Sin embargo, la temprana eliminación en el certamen continental provocó que el clima se volviera cada vez mas tenso. A pesar de que en el torneo Apertura cosecharon su quinta victoria al hilo, la espina de la Copa aún quedó y sigue doliendo.

Gorosito clasificó a Alianza Lima a la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: archivo)

Por su parte, desde su llegada al club peruano para este 2025, Gorosito ya dejó su sello. En 35 días dirigió 11 encuentros y sus resultados son más que positivos: están líderes en el torneo local con 12 puntos en cinco fechas y sólo perdió con Boca en los 90 minutos en la Bombonera en los seis partidos de la fase previa de la Libertadores (serie que ganó en los penales).