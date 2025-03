El fuerte guiño de la dirigencia de Boca para la continuidad de Gago tras las dudas

Tras la durísima y temprana eliminación por penales ante Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores, Fernando Gago tenía un pie y medio fuera de Boca. Un día después del papelón histórico, todos los medios daban por sentado que Pintita dirigiría su último partido frente a Rosario Central en La Bombonera. Sin embargo, tras el ajustado triunfo ante el Canalla, el DT confirmó su continuidad en conferencia de prensa.

Además, con la contundente victoria por 3-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero el pasado viernes, Gago y el equipo de la Ribera sumaron su quinto triunfo consecutivo en el torneo Apertura, manteniéndose como escoltas de Argentinos Juniors y Tigre. Así, con mucho trabajo y confianza en su plantel, el entrenador intenta dejar atrás el golpe de la Copa. Como muestra de respaldo, la dirigencia xeneize le envió un claro mensaje de apoyo tanto a él como a su cuerpo técnico.

Entre el próximo lunes y miércoles, una delegación del club participará en un workshop organizado por la FIFA para los 32 equipos clasificados al Mundial de Clubes 2025. Este evento incluirá charlas, capacitaciones y espacios para resolver dudas sobre la logística y planificación del torneo. La particularidad que involucra al exfutbolista del Real Madrid es que Diego Cogliandro, su asistente de mayor trayectoria en el cuerpo técnico, será uno de los representantes de Boca en la reunión.

La dirigencia de Boca y su mensaje de apoyo a Gago. (Foto: archivo)

Esta decisión refuerza la continuidad del entrenador, quien, tras la eliminación ante el conjunto peruano, parecía tener los días contados en el club. Sin embargo, con el buen presente en el torneo local, tanto la dirigencia como el propio Gago apuntan a dejar una buena imagen en el próximo Mundial de Clubes.

En cuanto a cómo se están viviendo estas horas dentro del club, es evidente que la tormenta ya pasó, aunque no sin consecuencias. Los resultados y el desempeño del equipo respaldaron la continuidad sin cambios drásticos. Además, el calendario, como se mencionó, ya no permite giros bruscos. No obstante, la desilusión en Ezeiza sigue presente, impidiendo que se disipe por completo la amargura de haber quedado fuera de la Copa.