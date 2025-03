Maipú espera por Almagro con dos variantes

Este domingo desde las 18, el Deportivo Maipú recibirá a Almagro en el marco de la cuarta fecha de la Primera Nacional. Con la intención de dejar atrás la derrota ante San Miguel y volver a sumar de a tres, Juan Manuel Sara ya diagramó la formación que saltará al campo de juego en el Omar Higinio Sperdutti, la cual contará con dos variantes.

El entrenador del Botellero meterá mano en el equipo en relación al duelo de la semana pasada. Una de las modificaciones se dará en la mitad de cancha, en donde Matías Viguet volverá a aparecer en el once al reemplazar al joven Agustín Gaitán, que fue titular frente al Verdiblanco.

Mirko Bonfigli jugará ante la ausencia de Villareal. (Prensa Maipú)

El ex hombre de Independiente Rivadavia había sido apartado del plantel en el inicio de la temporada por no arreglar su contrato, pero a fines de febrero, el futbolista y la dirigencia llegaron a un acuerdo y el volante tendrá una nueva oportunidad mañana. Por otra parte, Sara no podrá contar Matías Villarreal, capitán y referente del Cruzado, que todavía no se recupera de la distención muscular que sufrió ante Quilmes.

Esta situación obligó al DT a apostar por Mirko Bonfigli en su lugar, quien jugó todo el segundo tiempo en la fecha anterior con un desempeño regular. De no mediar inconvenientes, estas serían los únicos dos cambios que llevará a cabo el adiestrador del Botellero, que buscará conseguir su tercera victoria en el campeonato ante un rival que tuvo un flojo comienzo, cosechando un punto sobre nueve posibles.