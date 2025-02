La dura sentencia de Cavani, autocrítico tras la caída de Boca ante Racing: “Podríamos haber estado más…”

Boca no logró rescatar puntos en su visita a Avellaneda, por la 4º fecha del torneo Apertura, y se fue decepcionado luego de la derrota 2-0 ante Racing. Aunque varios de los protagonistas, además, se fueron enojados con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, que no le cobró al Xeneize lo que algunos consideraron penal y que permitió, en la jugada del primer gol, que Racing sacara un lateral varios metros por delante de donde había salido la pelota.

Sin embargo, el capitán Edinson Cavani quiso distanciarse de la polémica y al periodista Tato Aguilera, que le preguntó por la labor de Falcón Pérez, le respondió: “No voy a hablar del árbitro, se debe estar hablando mucho. Quiero hablar de nosotros, que somos responsables de esta derrota. Podríamos haber hecho mejor las cosas y lo hablaremos en el vestuario, para adentro, y lo trabajaremos en el predio. Cada uno de nosotros, seguramente, tiene que dar un poco más”.

Mirá el video

El uruguayo, que estuvo poco participativo y salió reemplazado por Milton Giménez a los 64 minutos, de todos modos, no pudo eludir nuevas preguntas respecto del arbitraje. ¿De dónde surgen los reclamos de Fernando Gago y compañía? De un lateral ejecutado por Gastón Martirena varios metros por delante de donde había salido la pelota (en la jugada que terminó en gol de Luciano Vietto) y, sobre todo, de una supuesta mano en el área de Juan Nardoni, a pocos minutos del final.

Aunque Cavani no quiso hablar demasiado del arbitraje y las jugadas que fueron eje de la controversia, dejó una frase llamativa. “Sí, vimos todo”, aseguró al ser consultado por la jugada del supuesto penal de Nardoni. “No me voy a poner a opinar, si al final es inútil, no vale la pena. Hablen ustedes. Yo, sinceramente, ya soy grande y hay cosas que no suman. Así que lo que pueda restar lo trataremos de dejar de lado… A veces sos perjudicado y a veces sos favorecido; el fútbol es así… Hoy creo que pasaron muchas cosas, analícenlo ustedes y que quede a criterio suyo”.

El delantero de 37 años quiso dejar clara su postura: no se fue contento con la performance del Xeneize. Por eso, su dura autocrítica de cara a los medios: “Por momentos, podríamos haber estado más a la altura del partido a nivel físico. Pero lo hablaremos entre nosotros y corregiremos lo que haya que corregir. Pasó al inicio del campeonato y quedan muchos partidos por delante, podemos revertir lo que pasó”.