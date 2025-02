La confesión de Julián Álvarez tras el penal que marcó en clásico contra Real Madrid: "Estaba un poco nervioso"

Este sábado, Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentaron en un intenso clásico en el Santiago Bernabéu que prometía mucho ya que se ambos se están peleando el primer puesto de LaLiga. Fue un empate 1-1 que deja a los de Carlo Ancelotti en la cima con 50 unidades, uno más de los del Cholo Simeone, que suman 49, pero que estuvieron momentáneamente en la punta ya que comenzaron ganando con un golazo de penal de Julián Álvarez.

A los 34 minutos, el Colchonero tuvo una pena máxima a favor que la Araña de encargo de ejecutar, y lo hizo con una calidad inobjetable, picándola cuando Courtois ya se había tirado para su izquierda. Si bien luego Mbappé lo igualó para los Merengues en el segundo tiempo, el argentino campeón del mundo sigue sumando gritos a su cuenta personal y ya acumula en 36 partidos unos 17 tantos y 4 asistencias.

El gol de Julián Álvarez en el clásico contra el Real Madrid

El ex River y Manchester City fue elegio como el mejor jugador del encuentro. Una vez finalizado, al recibir el premio, dio su opinión acerca de lo que fue el juego: "Sabíamos que el partido se podía dar de esta forma. Hubo situaciones para los dos lados, salió empate, pero bueno, tenemos que seguir trabajando", comenzó a decir.

A su vez, agregó: "En el segundo tiempo había que saber sufrir. Ellos encontraron justo el gol, pero si no, nosotros estábamos aguantando bien. Tuvimos también oportunidades para poder ganarlo. No se dio, pero tenemos que seguir por este camino, estamos ahí en la lucha y vamos a seguir hasta el final", reconoció el delantero oriundo de Calchín.

Las declaraciones de Julián Álvarez tras su gol en el clásico

Finalmente, se refirió a lo que fue su exquisita definición desde los doce pasos y no pudo evitar hacer una sincera confesión: "Un poco de sangre fría hay que tener, pero no te voy a decir que no estaba también un poco nervioso, la verdad. Igual estaba convencido, lo tenía claro, y por suerte sirvió. Fue un gran gol para el equipo", concluyó Julián Álvarez.