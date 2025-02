El malestar de Miguel Ángel Russo tras el empate de San Lorenzo ante Vélez: “La elaboración de juego... “

San Lorenzo no logró romper el cero ante Vélez y sumó un empate que dejó más dudas que certezas. En un encuentro trabado, con pocas llegadas y un desarrollo deslucido, el equipo de Miguel Ángel Russo no encontró los caminos para generar peligro y dejó escapar dos puntos importantes.

Luego del partido, el entrenador azulgrana no ocultó su malestar por el rendimiento y fue contundente en conferencia de prensa: "Nos costó mucho que se acomodaran los jugadores. Sentimos la ausencia de (Ezequiel) Cerutti, fue difícil jugar por abajo. No es excusa el tema de la cancha, pero nos costó elaborar juego".

En cuanto a la ausencia de Iker Muniain, el entrenador contestó: “Yo no miro mucho eso, creo que fue un encuentro peleado y trabado. El rival no tuvo muchas situaciones de gol hoy, nosotros tuvimos dificultades de la mitad de la cancha en adelante lo que es desbordar o los mano a mano y es por eso que sufrimos el partido. Uno busca más, no se conforma con el cero en el arco. No tomo las excusas del clima pesado o la cancha, quiero mejorar. Jugadores como Muniain no tenemos, alguien que genere eso y que nos de una pausa“.

Russo y el gran déficit de San Lorenzo

El DT también resaltó la solidez defensiva de su equipo, aunque reconoció que en ataque hay mucho por mejorar: "Fue un partido peleado, el rival tampoco tuvo muchas situaciones, pero nos faltó ganar los duelos en ofensiva. Tenemos que seguir trabajando. Con el calor cuesta todo, pero no hay que poner excusas".

Sobre la ausencia de Ezequiel Cerutti, una de las piezas claves en el ataque, Russo explicó: "Lo cuidamos porque cualquier inconveniente son 20 días afuera y no podemos permitirnos eso. Jugando tan seguido hay que pensar en todo".

De cara a lo que viene, el DT dejó en claro cuál es el gran déficit de su equipo: "Defensivamente estamos bien, pero en ataque no. Me enojé en el primer tiempo porque no tuvimos la pelota. La elaboración de juego no puede faltar nunca y hoy fue lo principal que nos costó", concluyó el experimentado entrenador del Ciclón.