Apertura de locos: echaron a un DT tras empatar ¡y ya son 3 los técnicos que se fueron en 4 fechas!

La dirigencia de Belgrano de Córdoba decidió poner fin al ciclo de Walter Erviti como entrenador del primer equipo, luego del empate 1-1 ante Banfield por la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2025.

Tras no conseguir victorias en el inicio del campeonato y sufrir dos duras derrotas, el club tomó la determinación de prescindir de sus servicios. Sin embargo, la decisión generó controversia, ya que días atrás el presidente Luis Fabián Artime había salido a respaldar públicamente al técnico, lo que dejó expuesto un cambio drástico de postura por parte de la dirigencia.

A través de un comunicado oficial, Belgrano explicó que la salida de Erviti se debía a la falta de resultados y a la necesidad de priorizar los intereses del club por encima de cualquier nombre. No obstante, sus declaraciones contrastaron con el discurso previo de Artime, quien había pedido paciencia y había asegurado estar conforme con el trabajo del entrenador, a pesar de las críticas de los hinchas: "No hay razón para que la gente no lo quiera, quizá sus antecedentes pesen, pero nosotros vemos su manejo de grupo y su adaptación a lo que necesita Belgrano", había señalado el mandatario en una entrevista con ESPN F12.

Más allá de los argumentos dirigenciales, lo cierto es que los malos resultados pesaron más que la confianza expresada por Artime. En sus cuatro partidos al frente del equipo, Erviti sufrió dos goleadas ante Racing (4-0) e Independiente Rivadavia (3-0) y cosechó dos empates frente a Huracán y Banfield. Esta racha lo convirtió en el tercer entrenador en ser despedido en la Liga Profesional, luego de la reciente salida de Facundo Sava de Atlético Tucumán y Marcelo Méndez en Gimnasia.

Mientras el club busca un reemplazante, el plantel quedará momentáneamente a cargo de la dupla interina compuesta por Beto Fernández y Julio Constantini. Entre los nombres que suenan para asumir el cargo figuran Ricardo Zielinski y Juan Carlos Olave, aunque la decisión final se tomará después del partido del martes ante Aldosivi. La dirigencia espera concretar la contratación de un nuevo DT lo antes posible para reencauzar el rumbo del equipo y calmar el malestar de los hinchas.

