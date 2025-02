Sergio Ramos reveló el motivo por el que descartó a Boca y firmó con Monterrey: "Rayados me ofrece..."

Sergio Ramos ya es jugador de Rayados de Monterrey. El histórico defensor español, que estuvo sin club durante seis meses, firmó con el equipo dirigido por Martín Demichelis y disputará el Mundial de Clubes. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue solo su llegada al fútbol mexicano, sino su explicación sobre por qué descartó a Boca, club con el que había estado en conversaciones.

El mensaje de Sergio Ramos a los hinchas del Monterrey

En su presentación oficial, el exjugador de Real Madrid y PSG se refirió a su decisión con una frase que dejó en claro su postura: “Creo que Rayados me ofrece esa oportunidad de equilibrio en todo lo que estábamos buscando y que no me había ofrecido nadie”.

Además, mencionó que factores como la estabilidad familiar, el entorno y el proyecto deportivo fueron determinantes para su elección. “Es algo que al final me aporta un equilibrio que yo tanto buscaba. Equilibrio en el mercado, en el país, como ciudad, como afición, un poco a nivel familiar, la ciudad, compañeros. Creo que sentirse querido siempre es muy gratificante”, señaló Ramos.

El zaguero de 38 años también destacó la importancia de sentirse valorado en su nuevo equipo: “Es la ensalada perfecta. Tanto el club como yo queríamos lo mismo y encontramos un punto de encuentro. Ahora, a empezar un proyecto ambicioso donde ambas partes terminaremos satisfechas”.

El guiño de Sergio Ramos al Real Madrid

Otro detalle que generó repercusión fue la elección del dorsal. Ramos usará el número 93, en homenaje a su recordado gol en la final de la Champions League 2014 con Real Madrid, cuando empató el partido en el minuto 93 y encaminó el título. La cuenta oficial del Merengue lo celebró en redes: “Nuestro minuto 93. Un homenaje a todo el madridismo”.

Sergio Ramos jugará en el C.F. Monterrey. El dorsal elegido por una leyenda de nuestro Club: nuestro minuto 93.

Un homenaje a todo el madridismo, el recuerdo de un momento que cambió nuestra historia.

Siempre agradecidos, @SergioRamos. Mucha suerte y éxitos. pic.twitter.com/h258C0N9U6 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2025

Ahora, Ramos se prepara para el desafío con Monterrey, que será rival de River en el Mundial de Clubes 2025. El equipo mexicano enfrentará al Millonario el 21 de junio en Los Ángeles, en un duelo clave por la clasificación a la siguiente fase.