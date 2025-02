La llamativa sentencia de Almirón sobre Carlos Palacios: "Está acostumbrado a convivir con el caos y Boca es..."

Carlos Palacios fue el primero de todos los refuerzos que llegaron en este gran mercado de pases que hizo Boca Juniors y es de los que más está rindiendo en este arranque de la temporada 2025. Ya en sus primeras tres presentaciones había sido de los jugadores más destacados del equipo, y coronó este domingo con su debut en la red con la camiseta azul y oro en la victoria 2-1 sobre Huracán.

El joven delantero trasandino ya está comenzando a ganarse a la hinchada, que le dedicó un "chileno, chileno..." en la Bombonera, y hay grandes expectativas puestas en él. Ya su ex DT en en Colo-Colo, Jorge Almirón, quien también estuvo recientemente en el banco xeneize en 2023, había anticipado que le iría bien en su nuevo club. En ese sentido, este martes hizo unas llamativas declaraciones sobre su exdirigido.

Las declaraciones de Almirón sobre Carlos Palacios en Boca

"Ser ídolo de Boca ya es muy grande, pero Carlos tiene mucha personalidad. Tiene todo. Tenía confianza que le iba a ir bien, mucha gente me preguntaba, sobre todo mis amigos. No le pesa nada entrar a jugar. Es un chico de barrio, juega tal cual es. No tiene miedo a nada, está acostumbrado a convivir en el caos, y Boca es un poco eso", apuntó en diálogo con ESPN.

Recordando su paso por la Ribera dos años atrás, agregó sobre la adaptación de la Joya: "Boca es una prueba de 15 minutos. La gente, cuando no te conoce, te mide esos primeros minutos y tiene que estar fuerte en eso. El gol le dará mucha confianza y el entorno también, es un gran chico, hablé con él y está muy feliz en Boca".

Almirón dirigió a Palacios en Colo-Colo a lo largo del 2024, año en el que salieron campeones de la Primera División de Chile, llegaron a cuartos de la Libertadores y el delantero tuvo un gran desempeño en cuanto a lo individual. "Hoy disfruta de un club como Boca, me dijo que era hincha de chiquito. Hablé hace 15 días y estaba feliz", reveló el DT a modo de cierre.